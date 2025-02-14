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Uyuşturucu tesiri altında araç kullandılar

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Lefkoşa-Gazimasa anayolunda sosyal medyada araç içerisinde baygın bir halde görülen kişilerin S.K ve C.A olduğu tespit edildi.
Uyuşturucu tesiri altında araç kullandılar

C.A'nın aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Zanlılar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12.02.2025 tarihinde iki erkek şahsın baygın halde olduğu görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine, artan ölümlü kazalar göz önünde bulundurarak, şahısların uyuşturucu etkisi altında olabileceklerine dair şüphe üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri  tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi. 

Polis, yapılan soruşturma sonucu araçta bulunanların S.K (E-29) ve C.A ( E-50) olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında 13.02.2025 tarihinde Cem Aksel'in  Gönyeli’de tespit edilerek, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk kağıt parçaları, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet makas ve içerisinden uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet pipet bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, arandığını bilen S.K'nin ise, 14.02.2025 tarihinde Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Zanlıların tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, kişi başı 500 TL vererek uyuşturucu aldıklarını, olay günü uyuşturucu etkisi altında araç kullandıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, S.K'nin aracı bir süre kullandığını, kendisinden geçince C.A'nın kullanmaya başladığını ancak onunda uyuşturucu nedeniyle aracı kullanamadığını ve yolda kaldıklarını söyledi. 

Zanlıları videoya çeken şahsın uyandırdığını, uyanan zanlıların aracı sürüp olay yerinden gittiklerini belirten polis, hem zanlıları hem de trafikteki şahısları korumak için ehliyetleriyle ilgili işlem yapılacağını, bu nedenle trafik şubesiyle irtibata geçtiklerini açıkladı.

Zanlı S.K'nin kan ve idrar örneği verdiğini, bu örneklerin, ele geçirilen maddenin, pipet ve makasın analize gönderileceğini, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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