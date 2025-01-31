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Uyuşturucu trafiğini cezaevinden yönetti: Murat Akyol 16 yıl hapse mahkum edildi

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Merkezi Cezaevi'nde hükümlü bulunduğu dönemde sevgilisi Zümrüt Deniz aracılığıyla uyuşturucu ticareti yapmaya devam eden Murat Akyol, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Uyuşturucu trafiğini cezaevinden yönetti: Murat Akyol 16 yıl hapse mahkum edildi

Merkezi Cezaevi’nde uyuşturucu suçundan hükümlü tutuklu bulunduğu dönemde sevgilisi Zümrüt Deniz’in aracılığıyla toplam 3 kilo 166 gram metamfetamin, 2 kilo 933 gram ham afyon ve 750 gram eroin tasarruf eden Murat Akyol hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde eroin ticareti yapmak suçundan yargılanan Murat Akyol, yargılandığı 7 davadan suçlu bulunarak, 16 yıl hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun okudu. Başkan, sanığın tasarruf ettiği 3 tür uyuşturucunun hem yüksek miktarda hem de çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Aksun, 3 tür uyuşturucunun da fiziksel ve ruhsal tahribat neden olduğunu söyledi. Başkan, cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan sanığın uyuşturucuyu, telefon vasıtasıyla irtibat kurduğu sevgilisinin aracılığı ile temin ettiğini, cezaevinde telefonlar dinlendiği için şifreli dil kullandığını belirtti.

Sanığın uyuşturucu suçundan ıslah olmak için gönderildiği cezaevinde yine suç organize ettiğini, telefonla talimatlar verdiğini açıkladı. Başkan, sanığın ıslah olmak için bulunduğu cezaevinde başka bir suç işlemesini ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Zümrüt Deniz’in 13 yıl hapse mahkûm edildiğini kaydeden Başkan, ancak sanığın söz konusu suçta temel rolde olduğunu, organize eden ve yöneten kişi olduğunu, Deniz’den daha fazla ağır suç işlediğini belirtti. Uyuşturucu suçlarının toplum ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Başkan, sanığı 16 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

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