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Uyuşturucu ve mermilerle yakalandılar...

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Narkotik ve Cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve mermilerle yakalanan A.A ile A.E Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Uyuşturucu ve mermilerle yakalandılar...

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 14 Ocak 2025 tarihinde saat 18.45 sıralarında Narkotik ve Cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, her iki zanlının Sevgi Caddesinde park halindeki TIR’ın yanında tespit edildiğini; zanlı A.A'nın  ekipleri görünce koşarak kaçmaya başladığını, bu esnada yere düştüğünü kaydetti. Polis, yere düşen zanlının üzerindeki sigara paketi, hassas terazi, teraziye ait iki adet pil ve cep telefonunun yere savrulduğunu açıkladı. Polis, zanlının alıkoyulduğunu, üzerinde yapılan armada naylon parçasına sarılı yarım gram ağırlığında metefatemin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının yere düşürdüğü sigara paketinin içerisinde ise 19 ayrı paket halinde 19 gram metefatemin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı A.E'ye ait TIR araçta arama yapıldığını, yarım gram metefatemin türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir gram madde, 3adet 9 mm canlı olduğuna inanılan mermi ele geçirildiğini kaydetti. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru zanlı A.A'nın ifadesinde uyuşturucu maddeleri 20 gram olarak bin euro karşılığında aldığını, satışa hazır hale getirmek için paketlediklerini söylediğini açıkladı. Polis, zanlıların beyanlarının ve zanlı A.A'nın itiraflarının araştırılacağını, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise Kriminalistik Şubesine gönderileceğini kaydetti. Aranan şahıs, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis memuru, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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