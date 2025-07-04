Uyuşturucu Zanlısı Havalimanında Yakalandı

27 Mayıs 2025 tarihinde Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” olayıyla ilgili olarak aranan E.K.T. (E-23), 3 Temmuz 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.
Zanlının Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta gerçekleştirilen aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan elektronik nargile, sarma sigara ve öğütücü ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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