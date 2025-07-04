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Uyuşturucu Zanlısı Havalimanında Yakalandı

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Girne’de uyuşturucu madde tasarrufu suçu ile aranan 23 yaşındaki zanlı, Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve düzenekler bulundu.
Uyuşturucu Zanlısı Havalimanında Yakalandı

27 Mayıs 2025 tarihinde Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” olayıyla ilgili olarak aranan E.K.T. (E-23), 3 Temmuz 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Zanlının Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta gerçekleştirilen aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan elektronik nargile, sarma sigara ve öğütücü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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