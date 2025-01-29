Uyuşturucudan yakalandı... Zanlı davasını kabul etti...

Polis memuru Ertu Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.01.2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı H.G'nin üzerinde yapılan aramada 600 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu Gönyeli'deki ikametgahında 13:15-13:45 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada yatak odasında elbise dolabı içerisinde 10 ayrı paket halinde 8 gram 480 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gereli soruşturmanın yapıldığını açıkladı.

Zanlının aleyhine getirilen uyuşturucu madde tasarrufu davasını kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının askıda benzer meseleden davası olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 45 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada1 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.