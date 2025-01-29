  • BIST 10148.66
  • Altın 3172.364
  • Dolar 35.7812
  • Euro 37.2459
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABM: Gazze için gereken yardım amaçlı üretilmiş çadır dünyada yok

Uyuşturucudan yakalandı... Zanlı davasını kabul etti...

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve alma” suçundan tutuklanan zanlı 30 yaşındaki H.G yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucudan yakalandı... Zanlı davasını kabul etti...

Polis memuru Ertu Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.01.2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı H.G'nin üzerinde yapılan aramada 600 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu Gönyeli'deki ikametgahında 13:15-13:45 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada yatak odasında elbise dolabı içerisinde 10 ayrı paket halinde 8 gram 480 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gereli soruşturmanın yapıldığını açıkladı.

Zanlının aleyhine getirilen uyuşturucu madde tasarrufu davasını kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının askıda benzer meseleden davası olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 45 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada1 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan duyuru: 2007 doğumluların son yoklama tarihi 3-7 Şubat29 Ocak 2025 Çarşamba 12:47
  • Yenikent Park Projesi başlıyor: Kent yaşamına yeni bir soluk29 Ocak 2025 Çarşamba 12:07
  • Yılmaz: Her daim Kıbrıs Türkü’nün yanında olmayı sürdüreceğiz29 Ocak 2025 Çarşamba 11:53
  • Cevdet Yılmaz KKTC'de... Üstel: Bu ziyaretin tarihi bir ziyaret olduğunu düşünüyorum29 Ocak 2025 Çarşamba 11:31
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC’de29 Ocak 2025 Çarşamba 10:57
  • Hava açık ve az bulutlu29 Ocak 2025 Çarşamba 10:14
  • Beş yıllık kalkınma planıyla ilgili toplantı düzenleniyor29 Ocak 2025 Çarşamba 09:59
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bugün KKTC’ye geliyor29 Ocak 2025 Çarşamba 09:56
  • Dikmen’de elektrik kesintisi...29 Ocak 2025 Çarşamba 09:51
  • İskele'de kavga! Burun kemiğini kırdı28 Ocak 2025 Salı 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti