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Uyuşturucudan yakalandılar: Birinin okula devam etmediği diğerinin kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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Lefkoşa’da uyuşturucu maddeyle yakalanan Alshaik Zain Elabdin’in öğrenci kaydı olmasına rağmen okula gitmediği, Yousef Naser’in ise ülkede ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı. Soruşturması tamamlanan zanlılar, 45 gün süreyle cezaevine gönderildi.
Uyuşturucudan yakalandılar: Birinin okula devam etmediği diğerinin kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa'da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Alshaik Zain Elabdin ve Yousef Naser yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 19.07.2025 tarihinde saat 18.30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da, Mustafa Ruso Caddesi üzerinde şüpheli görülen Mosab Mohamedaltom Alshaik Zain Elabdin’in kullanımındaki ZZH 507 plakalı kiralık araçta yapılan aramada satışa hazır 9 paket halinde 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, iki ayrı evi olan zanlının Girne'deki evinde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını açıkladı.

Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde ise 20 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas tartı cihazı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 15.500 TL ve 220 Stg. nakit paralar bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlı Alshaik Zain Elabdin’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri 50 gram olarak, zanlı Naser'den aldığını bir kısmını Naser'in yönlendirmesi ile sattığını söylediğini aktardı.

Polis, Naser'in İskele'de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis memuru, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis, Alshaik Zain Elabdin’in öğrenci kaydı olduğunu ancak okula devam etmediğini, zanlı Naser’in ise ikamet izinsiz olduğunu belirterek, her iki zanlının da tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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