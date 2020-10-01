Uyuşturucuyu ağacın altına koyanlar aranıyor!

30.9.20 tarihinde Dörtyol-Türkmenköy arasında servi ağaçlarının bulunduğu bir yere alınması için kanunsuz uyuşturucu madde konulduğuna dair alınan bilgi üzerine bölgede bir polis ekibi konuşlandırıldı. Saat 23.30 raddelerinde HP 550 plakalı araç ile uyuşturucu maddeyi bulunduğu yerden almaya gelen Ö.A.K (E-26) ve İ.Ş ( 32) pusuda bulunan polisler tarafından makul güç kullanılarak tutuklandı ve kullanımlarındaki araç içerisine koydukları siyah renk kadın çorabı içerisinde beyaz renk naylon poşete sarılı kanunsuz uyuşturucu madde olduğuna inanılan 150 gr ağırlığındaki maddeye emare olarak el konuldu.

Zanlılar bugün 01.10.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri alındı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren PM Yusuf Karaoğulları olgularla ilgili yem altında mahkemeye bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde uyuşturucu madde alış verişi olacağı konusunda alına bilgi ışığında 30.9.20 tarihinde Dörtyol-Türkmenköy arasında servi ağaçlarının bulunduğu yerde bir polis ekibin pusu görevine yattığını söyledi.

Zanlıların saat 23.30 raddelerinde HP 550 plakalı araçla bölgeye geldiklerini, zanlı 1’in araçtan inip ağaç altındaki siyah kadın çorabı içerisindeki uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeyi aldığını ve araca binmeye çalışırken polisin ortaya çıkmasıyla kaçmaya çalıştıklarını belirtti. Kısa süre bir kovalamaca sonucunda zanlıların kullanımındaki aracın bir zeytin ağacına vurup durması sonucu yine kaçmaya çalışan zanlıların makul güç kullanılarak etkisizi hale getirildiklerine dikkat çeken tanık polis, araçta yapılan aramada siyah renk kadın çorabı içerisinde beyaz naylon parçasına sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 150 gr alırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, zanlıların herhangi bir ifade vermeyip beyanda bulunmadığını belirten tanık polis, alınacak ifadeler yanında emarelerin analiz ve parmak izi araştırması için uzmana gönderileceğine ve uyuşturu maddeyi bulunduğu yere alınması için bırakan kişi ve veya kişilerin bulunmasına yönelik araştırma yapılacakolması nedeniyle zanlılar aleyhine birer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)