  • BIST 1.145
  • Altın 474,343
  • Dolar 7,7572
  • Euro 9,1036
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Bugün pozitif vakaya yok, 22 kişi taburcu edildi

Uyuşturucuyu ağacın altına koyanlar aranıyor!

» »
Siyah renk kadın çorabı içerisinde 150 gr uyuşturucu bulundu
Uyuşturucuyu ağacın altına koyanlar aranıyor!

30.9.20 tarihinde Dörtyol-Türkmenköy arasında servi ağaçlarının bulunduğu bir yere alınması için kanunsuz uyuşturucu madde konulduğuna dair alınan bilgi üzerine bölgede bir polis ekibi konuşlandırıldı. Saat 23.30 raddelerinde HP 550 plakalı araç ile uyuşturucu maddeyi bulunduğu yerden almaya gelen Ö.A.K (E-26) ve İ.Ş ( 32) pusuda bulunan polisler tarafından makul güç kullanılarak tutuklandı ve kullanımlarındaki araç içerisine koydukları siyah renk kadın çorabı içerisinde beyaz renk naylon poşete sarılı kanunsuz uyuşturucu madde olduğuna inanılan 150 gr ağırlığındaki maddeye emare olarak el konuldu.

Zanlılar bugün 01.10.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri alındı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren PM Yusuf Karaoğulları olgularla ilgili yem altında mahkemeye bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde uyuşturucu madde alış verişi olacağı konusunda alına bilgi ışığında 30.9.20 tarihinde Dörtyol-Türkmenköy arasında servi ağaçlarının bulunduğu yerde bir polis ekibin pusu görevine yattığını söyledi.

Zanlıların saat 23.30 raddelerinde HP 550 plakalı araçla bölgeye geldiklerini, zanlı 1’in araçtan inip ağaç altındaki siyah kadın çorabı içerisindeki uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeyi aldığını ve araca binmeye çalışırken polisin ortaya çıkmasıyla kaçmaya çalıştıklarını belirtti. Kısa süre bir kovalamaca sonucunda zanlıların kullanımındaki aracın bir zeytin ağacına vurup durması sonucu yine kaçmaya çalışan zanlıların makul güç kullanılarak etkisizi hale getirildiklerine dikkat çeken tanık polis, araçta yapılan aramada siyah renk kadın çorabı içerisinde beyaz naylon parçasına sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 150 gr alırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, zanlıların herhangi bir ifade vermeyip beyanda bulunmadığını belirten tanık polis, alınacak ifadeler yanında emarelerin analiz ve parmak izi araştırması için uzmana gönderileceğine ve uyuşturu maddeyi bulunduğu yere alınması için bırakan kişi ve veya kişilerin bulunmasına yönelik araştırma yapılacakolması nedeniyle zanlılar aleyhine birer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 150 gram uyuşturucuyu aldıkları sırada operasyon01 Ekim 2020 Perşembe 16:53
  • Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu'nda evde bulunan 2 misafir de gözaltına alındı01 Ekim 2020 Perşembe 16:46
  • Özmen Fırat GOLAL'ın ölüm nedeni belli oldu01 Ekim 2020 Perşembe 16:44
  • Rum Yönetimi eski Başkanı Yorgos Vasiliu 1 Ekim'de konuştu01 Ekim 2020 Perşembe 16:36
  • Polis Genel Müdürlüğü Haftalık Basın Bülteni'ni açıkladı01 Ekim 2020 Perşembe 16:28
  • Erkut Yılmabaşar yazdı.. "Ankara ile arası açık olma" hezeyanı...01 Ekim 2020 Perşembe 16:05
  • İranlı şarkıcı ara bölgede çadır kurdu01 Ekim 2020 Perşembe 16:04
  • EL-SEN Lefkoşa'da Grev yapacak!01 Ekim 2020 Perşembe 15:57
  • Akıncı: Spora,sanata,kültüre katkımız sürecek01 Ekim 2020 Perşembe 14:46
  • Maliye Bakanlığı:Nisan ayı ek mesaileri de ödendi01 Ekim 2020 Perşembe 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti