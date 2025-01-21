Vadili’de Gece Yarısı Soygun ve Şiddet: Üç Şüpheli Tutuklandı

Ev kapısını kırarak içeri giren saldırganlar, iki kişiyi darp edip 30 bin TL ve cep telefonunu çaldı. Polis, üç zanlıyı yakalarken birinin evinde uyuşturucu madde bulundu.

19 Ocak 2025 tarihinde saat 00:30 sıralarında Vadili’de meydana gelen soygun, ciddi darp ve mülke tecavüz olayıyla ilgili üç şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, B.A. (32) ve N.A. (24) isimli şahısların yaşadığı evin giriş kapısını tekmeleyerek hasara uğrattıktan sonra içeriye izinsiz şekilde girdi. Saldırganlar, yanlarında bulundurdukları cam bira şişeleriyle B.A. ve N.A.’yı ciddi şekilde darp etti. Ardından, N.A.’ya ait cep telefonu ile B.A.’ya ait 30.000 TL nakit parayı alarak olay yerinden kaçtı.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen A.H. (25), H.A. (24) ve R.A. (26) tespit edilerek tutuklandı. Ayrıca, zanlı A.H.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor