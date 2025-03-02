Vadilili’den uyarı: Bu fayları yok hükmünde kabul ederek hayatımıza şekil vermemeliyiz

Lefkoşa'da 3 büyüklüğünde gerçekleşen yer sarsıntısı, bölge halkı tarafından hafif şiddette hissedilirken, Yerbilim Mühendisleri Odası eski Başkanı ve Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili, sarsıntının bilimsel açıdan daha ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Vadili, sarsıntının odak noktasının 16 km derinliğinde olması nedeniyle, bu sığ derinliğin Kıbrıs Yayı'nın güney kolu ile değil, kuzey kolu olan Ovgos Fay Zonu’yla uyumlu olduğunu vurguladı.

Ayrıca, sarsıntının fay çözümlemesi yapılması ve fay risk analizinin önemine dikkat çekerek, Kıbrıs'taki yerbilimsel risklerin göz ardı edilmesinin uzun vadede tehlikeli olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Vadili'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Merkez üssü Lefkoşa olan 3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bölge insanımız ise depremi hafif şiddette hissetti. Güzel yanı büyüklük ve şiddet değerleri bir biri ile uyumlu gerçekleşti.

Her zamanki gibi 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Lütfen deprem büyüklüğü, derinliği ve lokasyonu bilgileri verip geçtirmeyin.

Neden mi?

Depremin odak noktası yani derinliği 16 km sığ. Bu derinlik Kıbrıs yayının güney kolu ile uyumlu değil.

Bu Kıbrıs Yayı'nın kuzey kolu yani ovgos fay zonu ile uyumlu gibi görünüyor. Lefkoşa Sekmenti muhtemelen.Her deprem gibi aslında bu depremin de fay çözümlemesi yapılması gerekiyor. Bu ihtimal bilimsel olarak değerlendirilmeli.!!

Sonrasında ise fay risk analizi. Belki çogu insanımız bitmeyecektir. İlk defa duyacaklardır. Ada insanı bu fayları yok hükmünde kabul ederek hayatımıza şekil veriyoruz.!!!

İşte bundan dolayı JMD-MTA karasal alan diri fay haritası çok önemli.

İşte bundan dolayı JMD-AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi çok önemli.

Benden bir defa daha uyarması..."