Vatan Şairi Namık Kemal ölüm yıldönümünde anıldı

Vatan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal ölümünün 130. yıldönümünde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Namık Kemal Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’ndaki büstü önünde düzenlenen törenle anıldı.

Edebiyat Öğretmeni Muhammed Ordu ve Tarih Öğretmeni Zuhal Mustafaoğulları tarafından hazırlanan Namık Kemal’i anma törenine okul müdürü İlknur Şemi de katıldı. Tören, öğretmen ve öğrencilerin Namık Kemal’in büstüne çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından öğrenciler yaptıkları konuşmalarda Namık Kemal'in hayatından ve eserlerinden bahsederek Namık Kemal’in Türk Edebiyatı ve Kıbrıs Türk Edebiyatı’ndaki önemini vurguladılar. Namık Kemal’in Mağusa'da bulunduğu 38 aylık sürgün döneminde birçok eserini burada yazdığından da söz eden öğrenciler, Namık Kemal’in Mağusa hakkındaki görüş ve düşüncelerini de aktardılar. Tören Namık Kemal’e ait şiirlerinin okunmasıyla sona erdi.

Anma töreninin ardından öğretmen ve öğrenciler Namık Kemal’in sürgünde iken kalmış olduğu zindanı da ziyaret ederek zindan hakkında bilgiler aldılar.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Namık Kemal’i anma etkinliğiyle Namık Kemal Lisesi öğrencileri, düşünceleri ve eserleriyle Vatan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal'i yakından tanıma fırsatı bulmaktadırlar.