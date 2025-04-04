Vatandaş battı ama Bankalar yüzde 44 büyüdü

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, KKTC’de faaliyet gösteren bankaların sağlıklı bir büyüme trendi içinde olduğunu vurgulayarak, bankacılık sisteminin toplam aktiflerinin 329 milyar TL’ye yükseldiğine dikkat çekti.

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, KKTC’de faaliyet gösteren bankaların sağlıklı bir büyüme trendi içinde olduğunu vurgulayarak, bankacılık sisteminin toplam aktiflerinin 329 milyar TL’ye yükseldiğine dikkat çekti.

Sağlıklı büyüme… Başkan Önal, Merkez Bankası’nın, 2024 yılı dördüncü çeyreğine ait verilerinin, bankacılık sisteminin toplam aktiflerinin yüzde 44 büyüme ile 329 milyar TL’ye, mevduatlarının yüzde 37 büyüme ile 256 milyar TL’ye, kredilerinin ise yüzde 42 büyüme ile 126 milyar TL’ye ulaştığını vurguladı. Önal, 2024 yılında bankacılık sektörünün sağlıklı bir büyüme kaydettiğini belirtti.

“Kâr elde ediyor diye eleştirilemez”… Tahsili gecikmiş alacaklarda yaşanan artışın sektörü rahatsız edecek bir büyüklükte olmadığını anlatan Önal, bankaların öz kaynak kârlılıklarının enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini ve kendilerinden beklenen fonksiyonları başarı ile yerine getirdiklerini söyledi. Olgun Önal, “Bir ticari işletme kâr elde ediyor diye eleştirilmemelidir.” diye konuştu.