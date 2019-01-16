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Vatandaş da artık elektromanyetik ölçümlerini görebilecek

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Elektromanyetik Alan Şiddet Ölçümleri” değerleri artık 7/24 vatandaşın ve ilgililerin ulaşımına açık hale getirildiğini açıkladı.
Vatandaş da artık elektromanyetik ölçümlerini görebilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Elektromanyetik Alan Şiddet Ölçümleri” değerleri artık 7/24 vatandaşın ve ilgililerin ulaşımına açık hale getirildiğini açıkladı.

Sosyal Medya hesabından yazılı açıklama yapan Bakan Atakan şu ifadelerikullandı;

“BTHK tarafından gerek sabit gerekse gezici ölçüm cihazları tarafından belirli aralıklarla yapılan “Elektromanyetik Alan Şiddet Ölçümleri” değerleri artık 7/24 vatandaşın ve ilgililerin ulaşımına açık hale getirildi.

Bugünden itibaren dileyen her kişi www.bthk.org/tr/tuketici/emf web adresinden ülke genelindeki her hangi bir lokasyon için yakın zamanda yapılmış elektromanyetik alan ölçüm değerlerine ulaşabilecek.

2018 yılı üzerinde yapılan 500,000’den fazla ölçüm sonucunun yüklendiği haritada KKTC’de ölçümlenmeyen sokak olmadığını görebiliyoruz. Bu vesile ile bir çok gelişmiş ülkede dahi olmayan bu ölçüm değer altyapısını hazırlayıp vatandaşa ulaştıran BTHK yönetimini bir kere daha tebrik ederim”.

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