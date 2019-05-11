Vegan beslenen 19 aylık bebek 5 kilo, dişleri yok, yürüyemiyor!

Avustralya'da bebeklerini doğumundan itibaren vegan besleyen çift yargılanıyor. Şu an tedavi gören 19 aylık bebeğin ise hastaneye ilk getirildiğinde dişleri olmadığı ve ayağa kalkamadığı belirtildi.

Avustralya'da 19 aylık bebeklerini doğumdan itibaren vegan besleyen 32 ve 35 yaşındaki çift yargılanıyor.

Çiftin bebeği doğumundan itibaren yulaf ve pirinç ağırlıklı beslediği, rahatsızlanan bebeğin hastaneye ilk getirildiğinde dişlerinin olmadığı ve ayağa kalkamadığı belirtildi.

Şu an 19 aylık olan bebeğin doğduktan sonra hiç hastaneye götürülmediği öğrenildi.

Çiftin Sidney'de hakim karşısına çıkmasıyla birlikte, hastanede bebeğe bakan hemşirenin ve komşularının ifadeleri olayın detaylarını ortaya çıkardı.

Çift ile aynı mahallede oturan komşularının 'üçüncü bir çocuklarının doğduğundan bile haberimiz yoktu. Onu hiç görmedik' dedikleri belirtildi.

Hemşire ise ifadesinde bebeğin 19 aydır temel ihtiyacı olan besinlerden mahrum bırakıldığını belirtti ve "Geldiğinde sadece 5 kiloydu, onu üç aylık bir bebek zannettik" dedi.

Bebeğin dişlerinin olmadığını, ayağa kalkamadığını, emekleyemediğini ve motor reflekslerinin gelişmediğini söyleyen hemşire, "Şimdi neredeyse 3 yaşında. Ancak kilosu ve fiziği kontrolden çıktı" şeklinde konuştu ve ekledi:

"Tedavinin ardından ayağa kalkabiliyor ve 20 kelime biliyor. Ancak vücudu bütün kalorileri sanki daha sonra ihtiyacı olunca kullanacakmış gibi hapsediyor ve hızla kilo alıyor"

Doktorlar 19 aylık bir bebeğin 8-13 kilo arasında olması, merdiven çıkma, ellerini kullanma ve dans etme gibi motor becerilerine sahip olması gerektiğini belirtiyor.