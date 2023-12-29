Veli Yiğit: Resmi olmasa da bilgi maçın oynanmayacağı yönünde

Veli Yiğit: Resmi olmasa da şu an gelen bilgi maçın oynanmayacağı yönünde. (TRT Spor)
Takımlar Atatürk tişörtü ve pankartlar için ısrarını sürdürüyor. Kadro Listeleri henüz verilmedi. Takımlar stadyuma ulaşmış değil.
Veli Yiğit: Resmi olmasa da şu an gelen bilgi maçın oynanmayacağı yönünde. (TRT Spor)
Takımlar Atatürk tişörtü ve pankartlar için ısrarını sürdürüyor. Kadro Listeleri henüz verilmedi. Takımlar stadyuma ulaşmış değil.
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