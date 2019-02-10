Vergi ödemeyi reddediyor: Ben şahıs değilim

Avustralyalı Polglaise, vergi yasalarının kendisine uygulanmayacağını çünkü kendisini bir şahıs olarak tanımlamadığını savunuyor. Ceza hakimine göre ise bu argüman bir zırvadan ibaret.

Victoria Eyaleti’ne bağlı North Bendigo’da yaşayan Glen James Polglaise, 2012-2017 arasında 6 farklı mali yıla ait gelir vergisinin bildirimini ve ödemesini yapmadı. Vergi borçları mahkemeye intikal ettiğinde şaşırtıcı bir savunma yapan Polglaise, bir şahıs olarak tanınma hakkından feragat ettiği için vergi ödeme yükümlülüğü bulunmadığını söyledi ve suçlamaları reddetti.

Savunmasını desteklemek için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne referans veren Polglaise, sözleşmede geçen “Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz” maddesinden yola çıkarak vergilendirme yasalarına tabi olmadığını belirtti.

Altı farklı döneme ait vergi ödemesi için gönderilen son bildirimde, Polglaise’e 18 Ocak 2018’e kadar tüm ödemeleri tamamlaması gerektiği iletildi. Fakat Şubat ve Haziran 2018’de yapılan kontrollerde ödenmenin hala yapılmadığı anlaşıldı ve konunun savcıya yönlendirilebileceği Polglaise’e bildirildi.

ANAYASAL TARTIŞMALAR İÇEREN BİR MEKTUP GÖNDERDİ

Avustralya Vergi Dairesi (Australian Taxation Office) davacısı Gavin Deriu, mahkemede Polglaise’nin Aralık 2016’da vergi hukukunun kendisine neden uygulanamayacağına dair anayasal tartışmalar içeren bir mektup gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine Avustralya Vergi Dairesi, Polglaise’ye gelir elde ettiğini ve bu sebeple vergi ödemekle yükümlü olduğunu bildiren bir dizi cevap gönderdi.

Deriu, Polglaise’nin gelir elde ettiği için vergi yasasının yükümlülüklerini yerine getirmeye elverişli olduğunu belirtti. Deriu, mahkemede yürürlükte olan vergi yasaları da dâhil olmak üzere Avustralya Anayasası’nın milletler topluluğundaki tüm insanlar için bağlayıcı olduğunu belirtti. Polglaise, buna cevaben yine kişilik hakkından feragat ettiğini belirtti ve “Şahıs olarak tanınma hakkımdan feragat ettiğimden, vergilendirme için yükümlü sayılmam” dedi.

Hâkim Michael King, Polglaise’yi hakkındaki altı suçlamanın tamamından suçlu bularak vergi ödemenin bir insan hakları ihlali olmadığını ve kölelik/kulluk tanımının içine girmediğini söyledi.

Vergi ödeme yükümlülüğünün her ülkede bulunduğunu belirten hâkim King’e göre her vatandaşın kendi topluluğunun refahı için katkıda bulunması zaruri. Polglaise’nin iddialarını sağlam temellerden yoksun bulan King, bireylerin hangi yasaların kendilerine uygulanıp uygulanamayacağına karar verebilecekleri bir tartışma zemininin bulunmadığını savunuyor ve “Bu durum yasayı alay konusu yapardı” diyor.

Mahkeme, Polglaise’ye 6000 Avustralya Doları ceza vererek ödemenin 1 Mayıs 2019’a kadar yapılmasına hükmetti. Hâkim King, “Bu, gelir vergisi yasasının açık ve ısrarcı bir ihmaliydi” dedi.