  • BIST 9008.87
  • Altın 4225.948
  • Dolar 39.1812
  • Euro 44.7961
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİBB’ye 5. Dalga operasyonu: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi; 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest

Veteriner Dairesi’nden küçükbaş hayvan üreticilerine beyan uyarısı: Son tarih 30 Haziran

» »
Veteriner Dairesi’nden küçükbaş hayvan üreticilerine beyan uyarısı: Son tarih 30 Haziran
Veteriner Dairesi’nden küçükbaş hayvan üreticilerine beyan uyarısı: Son tarih 30 Haziran

Veteriner Dairesi, küçükbaş hayvan üreticilerinin, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez hayvan bilgilerini güncellemeleri gerektiğini hatırlatarak, üreticilerin 30 Haziran’a kadar işletmelerindeki hayvanların kulak numaralarını bildirmelerini istedi.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamada, beyan işlemleri kapsamında üreticilerin, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları güncel üyelik belgesi ve bölge veteriner dairelerinden temin edecekleri bildirim formunu doldurmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada 30 Haziran tarihine kadar beyan yapmayan üreticilerin yanı sıra; yanlış beyanda bulunan, Brucella hastalığı taşıyan hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen, idari para cezalarını ödemeyen, kulak numarası borcu bulunan ve güncel üyelik belgesi sunmayan üreticilerin, doğrudan gelir desteği ödemelerinden faydalanamayacakları bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dövizde son durum?03 Haziran 2025 Salı 08:54
  • Hakan Fidan, Maria Angela Holguin'i kabul etti02 Haziran 2025 Pazartesi 21:17
  • Ercan Havalimanı’nda taksi işgali02 Haziran 2025 Pazartesi 13:49
  • 31 Ekim'e kadar ateş yakmak yasak02 Haziran 2025 Pazartesi 13:48
  • Arıklı: Ercan iç hat kapsamına girerse biletler ucuzlar…02 Haziran 2025 Pazartesi 13:48
  • Sağlık Bakanı Dinçyürek: Uluslararası standartlarda eğitimin gururunu yaşıyoruz02 Haziran 2025 Pazartesi 12:45
  • Simon Aykut'un avukatı rahatsızlandı, dava ertelendi02 Haziran 2025 Pazartesi 12:29
  • Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen’den Nurgül Ece’ye destek: Gazeteciler emir eri değildir02 Haziran 2025 Pazartesi 12:17
  • KKTC'deki eski eserler ve anıtlar gündeme geldi02 Haziran 2025 Pazartesi 11:47
  • Yasa Dışı İkamet Eden Şahıs Tutuklandı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti