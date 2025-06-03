Veteriner Dairesi’nden küçükbaş hayvan üreticilerine beyan uyarısı: Son tarih 30 Haziran

Veteriner Dairesi, küçükbaş hayvan üreticilerinin, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez hayvan bilgilerini güncellemeleri gerektiğini hatırlatarak, üreticilerin 30 Haziran’a kadar işletmelerindeki hayvanların kulak numaralarını bildirmelerini istedi.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamada, beyan işlemleri kapsamında üreticilerin, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları güncel üyelik belgesi ve bölge veteriner dairelerinden temin edecekleri bildirim formunu doldurmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada 30 Haziran tarihine kadar beyan yapmayan üreticilerin yanı sıra; yanlış beyanda bulunan, Brucella hastalığı taşıyan hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen, idari para cezalarını ödemeyen, kulak numarası borcu bulunan ve güncel üyelik belgesi sunmayan üreticilerin, doğrudan gelir desteği ödemelerinden faydalanamayacakları bildirildi.