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Vicdani Ret Davası... Dördüncü kez dava okundu!

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Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu, geçen yıl yapılan seferberlik çağrısına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından hakkında dava okunduğunu açıkladı.
Vicdani Ret Davası... Dördüncü kez dava okundu!

Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Karapaşaoğlu, 2011, 2019 ve 2024 yıllarında toplam üç kez hapis cezası aldığını belirtti.

İlk olarak 2011 yılında, askerlikte yaşanan şiddet olaylarını basına yazdığı için tutuklandığını ifade eden Karapaşaoğlu, son iki mahkumiyetinin ise seferberlik davalarından kaynaklandığını söyledi.

Karapaşaoğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve hiçbir Kıbrıslıyı düşmanı olarak görmediğini vurgulayarak, “Sömürge ordusunun savaş hazırlıklarına karşı, kendi devletime ve aynı yurdu paylaştığım Kıbrıslılara karşı silah tutmayacağım” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde dayatılan yurttaşlık anlayışını eleştiren Karapaşaoğlu, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni “düşman devlet” olarak görmeye zorlandığını belirtti. Bu bakış açısını reddettiğini dile getiren vicdani retçi, “Türk yerleşimci kolonyalizminin bana dayattığı bu görevi kabul etmiyorum” dedi.

Açıklamasında, bir şairin yalnızca şiir yazarak değil, aynı zamanda sivil itaatsizlik eylemleriyle de yurdunu savunması gerektiğini belirten Karapaşaoğlu, polisin kendisine imzalattığı resmi belgeye Kıbrıs Türkçesiyle yanıt verdiğini de ifade etti.

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