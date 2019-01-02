Vicdani Ret haktır,Halil’in yanındayız

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), vicdani ret davası yarın görülecek Halil Karapaşaoğlu’na destek verip, vicdani rettin hak olduğunu kaydetti.

YKP, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, ülkede askeri faaliyetlere karşı olduğunu ve askeri harcamaların, silahlanma bütçelerinin kısa vadede azaltılmasını, uzun vadede tamamen ortadan kaldırılmasını ve bu bütçenin kamusal hizmetler için harcanmasını savunduğunu belirtti.

YKP, vicdani ve total ret hakkını ayrımcılık yapılmaksızın herkes için savunduğunu kaydederek, bu düşüncelerle yarın saat 13.00’te Askeri Mahkeme’de davası görülecek ve hapislik ihtimalinin de olduğu Halil Karapaşaoğlu’nun davasında onunla birlikte olacağını bildirdi.

Yeni Kıbrıs Partisi, vicdani ret davasında Karapaşaoğlu’nun hapse girme ihtimaline karşı tüm siyasi partileri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini sesini yükseltmeye çağırdı.