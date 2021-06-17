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Victoria's Secret, 'Meleklere' Veda Ediyor: Dünya Değişti ve Biz Uyum Sağlamakta Çok Yavaş Kaldık

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Victoria's Secret, ABD basınının ''zamana ayak uydurma çabaları'' olarak nitelendirdiği süreç kapsamında 'meleklerine' veda ediyor. 
Victoria's Secret, 'Meleklere' Veda Ediyor: Dünya Değişti ve Biz Uyum Sağlamakta Çok Yavaş Kaldık

Victoria's Secret, ABD basınının ''zamana ayak uydurma çabaları'' olarak nitelendirdiği süreç kapsamında 'meleklerine' veda ediyor. 

İç giyim devi, artık defilelerinde alışılmış süper modelleri yerine çeşitli beden tiplerinden insanlara yer verecek. 

New York Times'a konuşan Victoria's Secret yöneticisi Martin Waters, ''Dünya değişti ve biz uyum sağlamakta çok yavaş kaldık. Erkeklerin ne istediğiyle değil, kadınların ne istediğiyle ilgilenmeliydik'' dedi.

Şirketin aldığı karar sadece defileler için değil, reklamlar ve sosyal medya paylaşımları için de geçerli olacak. Bu reklamlarda ABD'li kadın futbol yıldızı Megan Rapinoe, aktivist Paloma Elsesser ve Brezilyalı trans model Valentina Sampaio gibi isimler de yer alıyor. Bu isimler aynı zamanda Victoria's Secret'ın yönetim kuruluna danışmanlık yapacak.

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