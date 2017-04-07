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VİDEOLU: İşte Rum Temsilciler Meclisi'nde yaşanan olaylar...

VİDEOLU: İşte Rum Temsilciler Meclisi'nde yaşanan olaylar...
Bugün yaşanan olaylarda ELAM milletvekili Linos, enosisin okullarda kutlanması kararının iptal edilmesi için beraber hareket eden DİSİ ve AKEL’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Akıncı’ya peşkeş çekildiğini söylemiş ve AKEL ile DİSİ’nin salonu terk etmesine ayrıca

DİSİ’nin sunduğu enosis referandumunun okullarda kutlanması yasasının iptali ile ilgili öneri Rum Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulmuş ve Müzakere sürecinin adeta durmasına neden Enosis’in okullarda kutlanılması kararına karşılık DİSİ’nin iptal yasası 30 onay ve 20 ret oyu ile geçmişti .

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