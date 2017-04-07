VİDEOLU: İşte Rum Temsilciler Meclisi'nde yaşanan olaylar...

Bugün yaşanan olaylarda ELAM milletvekili Linos, enosisin okullarda kutlanması kararının iptal edilmesi için beraber hareket eden DİSİ ve AKEL’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Akıncı’ya peşkeş çekildiğini söylemiş ve AKEL ile DİSİ’nin salonu terk etmesine ayrıca