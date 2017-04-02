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VİDEOLU: Lefkoşa'da yastık savaşı!

VİDEOLU: Lefkoşa'da yastık savaşı!
Güney Lefkoşa'da düzenlenen yastık savaşı etkinliğinde, eğlence dolu dakikalar yaşandı...

Tüm dünyada "Uluslararası Yastık Savaşı Günü" olarak belirlenen ve Nisan ayının ilk Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlik, Güney Lefkoşa'da da düzenlenmeye başladı.

Phaneromeni Meydanı'nda dün gerçekleşen etkinliğe eline yastığını alan yüzlerce kişi katıldı.

Güney Lefkoşa’da ilk kez düzenlenen etkinliğin, aynen diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi her yıl düzenlenmesi öngörülüyor…

 

 

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