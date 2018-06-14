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Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası

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Almanya'da Braunschweig Savcılığı, otomobil şirketi Volkswagen’e dizel kriziyle ilgili olarak 1 milyar euro para cezası verdi.
Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası

Braunschweig Savcılığı, Volkswagen şirketine dizel krizinden dolayı ceza bildiriminde bulundu. Savcılık şirkete 1 miyar euro para cezası kesti. 

Volkswagen itiraz etmeyecek 

Volkswagen şirketinden yapılan açıklamada, şirket para cezasını ve sorumluluğu kabul etti. 

Savcılık soruşturmasının sonuçlarına göre, şirketin geliştirme bölümünde araç denetlemeyle bağlantılı ihlallerin yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu ihlallerin, 2007’in ortasından 2015 yılına kadar Kanada ve ABD’de "EA 288" ve dünya genelinde "EA 189" tipi dizel motorlu 10,7 milyon aracın yanıltıcı yazılımla satışa sunulmasına ve trafiğe çıkmasına neden olduğu aktarıldı.

Şirket para cezasına itiraz etmeyecek.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise şirket cezayı Aşağı Saksonya eyaletine ödeyecek. 

Emisyon krizi

ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili Almanya'da Braunschweig savcılığı şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

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