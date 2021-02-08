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Wuhan’da inceleme yapan DSÖ heyetinden açıklama: Kanıt bulduk

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Covid-19 virüsü salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentinde incelemelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü heyetinden bir yetkili, "Huanan'daki canlı hayvan pazarında önemli ipuçları bulduk" dedi.
Wuhan’da inceleme yapan DSÖ heyetinden açıklama: Kanıt bulduk

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü’nün birkaç hafta önce Çin’in Wuhan bölgesine gönderdiği heyetten açıklama geldi…

Heyette yer alan yetkililerden Peter Daszak, Bloomberg’e açıklamalarda bulundu. Zoom üzerinden katıldığı programda açıklama yapan Daszak, “Wuhan’daki Huanan’da yer alan canlı hayvan pazarında çok önemli ipuçları bulduk” ifadesini kullandı.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Daszak, “Çinli yetkililer de son birkaç aydır bölgede incelemelerini sürdürüyor. Arka planda çalışıyorlar ve bilgilere ulaşmaya çabalıyorlar” dedi.

Wuhan’daki canlı hayvan pazarının temizlendikten sonra incelemelerin yapıldığını hatırlatan Daszak, “Ortam temizlenmiş olsa bile insanlar buradan aceleyle kaçtılar ve ekipmanlarını bıraktılar, burada kanıtlar bıraktılar ve biz de bunlara bakıyoruz. O zaman bilmediğimiz şeyleri şimdi biliyoruz. Örneğin semptom göstermeyen vakalar olduğunu ya da bu hastalığın soğuk algınlığına benzediğini o zaman bilmiyorduk” ifadesini kullandı.

Daszak buldukları ipuçlarını henüz açıklamayacaklarını da sürecin devam ettiğini söyledi.

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