Ya Federal Çözüm, Ya Toplumsal Yok Oluş!

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, TC Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, BM Özel Temsilcisi Lute ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamaların kabul edilmez olduğunu belirterek, “BM parametrelerini dışlayan ve federal çözüm zeminini yok sayan ayrılıkçı çaba ve arayışlar toplum açısından büyük kayıplara neden olacak sonuçsuz maceralardır” dedi.

“Kıbrıslı Türk toplumu ya federal bir çözüm ya da toplumsal yok oluş ikilemi ile karşı karşıyadır” diyen Korkmazhan, “Federal çözümün alternatifi, iki devletli bir çözüm değildir. Mevcut statükonun daha da çürüyerek ve Kıbrıslı Türkleri yok ederek varlığını sürdürmesi demektir” dedi.

Siyasi ve ekonomik kriz içerisinde bulunan Erdoğan rejiminin, manipülatif politik hareketler ve gerginlik politikaları ile ayakta durmaya çalıştığını, bu bağlamda önümüzdeki süreçte ilhak politikasını gündeme getirerek Kıbrıs sorununu iç politika malzemesi olarak kullanma arayışı içerisinde bulunduğunu kaydeden Korkmazhan, “Şuan ön plana çıkarılan iki devletli çözümün hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini Erdoğan rejimi de bilmektedir. Esas hedefleri Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak etme politikasını gündeme getirmek ve bunu her yönü ile kullanmaktır” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyinin ilhak edilmesini Kıbrıslı Türkler asla kabul etmeyecektir” diyen Korkmazhan, Guterre Çerçevesi ve BM Güvenlik Konseyi kararları, Kıbrıs’ta tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olan, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümün gerçekleşmesini öngörmektedir. Bu gerçeği görmezden gelerek atılacak her adım boşa çıkmaya mahkumdur” dedi.

Barış, demokrasi ve çözüm güçlerinin bir araya gelerek ilhak tehlikesine karşı mücadeleye koyulmasının şart olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, “gün partisel yada kişisel hesap günü değil, gün irade ve yurt savunması günüdür” dedi.