  • BIST 9657.32
  • Altın 3308.251
  • Dolar 35.922
  • Euro 37.4603
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağı" açıklamaları dünyada şaşkınlık yarattı

Yağışlar yarın ve cuma da yer yer devam edecek

» »
Meteoroloji Dairesi, yer yer yağışların yarın ve cuma günü de devam edeceğini belirtti.
Yağışlar yarın ve cuma da yer yer devam edecek

Meteoroloji Dairesi, yer yer yağışların yarın ve cuma günü de devam edeceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi'nin 12 Şubat’a kadarki süreye dair tahminlerine göre, yarın günün ilk saatlerinde yer yer hafif sağanak, cuma da doğu kesimlerde yer yer hafif sağanak bekleniyor. Periyodun geriye kalan kısmında hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yarın ve cuma günleri kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı şeklinde esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan ödeme duyurusu05 Şubat 2025 Çarşamba 14:49
  • Meydana depremde hayatını kaybeden Amaç Arnavutoğlu’nun adı verilecek05 Şubat 2025 Çarşamba 14:36
  • En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi05 Şubat 2025 Çarşamba 14:22
  • Gürcafer: Kaybedilecek Bir Dakikamız Bile Yok05 Şubat 2025 Çarşamba 14:08
  • Yılmazköy – Çamlıbel yolunda bakım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesi05 Şubat 2025 Çarşamba 13:56
  • Merkez Bankası ihalesinde usulsüzlük iddiası05 Şubat 2025 Çarşamba 13:46
  • Ataoğlu: 6 Şubat’ın acısı yüreğimizde05 Şubat 2025 Çarşamba 13:42
  • Hüseyin Tüfekçi mahkemeye çıkarıldı05 Şubat 2025 Çarşamba 12:53
  • Arıklı: Ercan Havalimanı bizim göz bebeğimiz05 Şubat 2025 Çarşamba 12:48
  • Öztürkler: TMT ruhu gelecek nesillere aktarılmalı05 Şubat 2025 Çarşamba 12:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti