Yağmura Rağmen Trafik Denetimleri Devam Etti: 251 Sürücüye Yasal İşlem

5 Şubat 2025 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 1.446 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 251 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 22 araç trafikten men edildi ve 3 sürücü tutuklandı.
Polis raporuna göre, tespit edilen trafik ihlalleri şu şekilde sıralandı:
- 71 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullandı.
- 6 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı.
- 22 kişi sürüş esnasında cep telefonu kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attı.
- 10 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı.
- 16 sürücü seyrüsefer ruhsatı olmadan trafiğe çıktı.
- 40 sürücü trafik ışıklarına uymadı.
- 2 kişi tehlikeli sürüş yaparken tespit edildi.
- 1 kişi sigortasız araç kullandı.
- 83 sürücü ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.
Yetkililer, trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere uyarılarda bulunarak denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı
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