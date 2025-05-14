Yakın Doğu Hastanesi’nde Hayatını Kaybetti

12 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görmekte olan Lefkoşa sakini 42 yaşındaki Ömer Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yıldız’ın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapıldı ve kan ile doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi, yapılacak laboratuvar tetkikleri sonucunda netlik kazanacak. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor