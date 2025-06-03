  • BIST 9008.87
  • Altın 4225.948
  • Dolar 39.1812
  • Euro 44.7961
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİBB’ye 5. Dalga operasyonu: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi; 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest

Yakın Doğu’da Bilim Şenliği Coşkusu!

» »
Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenen “Bilim ve Teknoloji Şenliği”, 70 öğretmen adayının hazırladığı 30 deney masasında; Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu’ndan 300 öğrenciyi  bilimle buluşturdu.
Yakın Doğu’da Bilim Şenliği Coşkusu!

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenen “Bilim ve Teknoloji Şenliği”, 70 öğretmen adayının hazırladığı 30 deney masasında; Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu’ndan 300 öğrenciyi  bilimle buluşturdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından gelenekselleştirilen “Bilim ve Teknoloji Şenliği”, öğretmen adayları ile okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini bir araya getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümleri iş birliğinde hayata geçirilen etkinlik, Atatürk Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, okullarının üniversite kampüsünde yer almasının verdiği avantajla bilimle iç içe bir gün geçirdi. Geleceğin öğretmen adayları da öğrendiklerini uygulama fırsatı bularak mesleki deneyim kazandı.

Farklı fakültelerden akademisyenler, öğrenciler ve eğitim teknolojileri alanında çalışan uzmanların katılım gösterdiği etkinlikte, katılımcılar teknolojinin eğitimle nasıl entegre edilebileceğini deneyimleme fırsatı buldu. Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Baysen’in koordinasyonunda gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Şenliği’ne Prof. Dr. Umut Akçıl, Doç. Dr. Didem İşlek, Doç. Dr. Fatma Köprülü ve Uzman Hunat Ayşe Öztoprak katkı sağladı.  

Etkinlikte, görev alan 70 öğretmen adayı, çocuklar için 30 farklı deney masası hazırladı. İnteraktif etkinlikler düzenleyen geleceğin öğretmenleri, bilimsel kavramları eğlenceli bir şekilde çocuklara aktardı. Şenliği, Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu’ndan yaklaşık 300 çocuk, gruplar halinde ziyaret etti. Deney masalarında öğretmen adaylarıyla birebir etkileşim kuran çocuklar, deney yapma ve yapılan deneylere katkıda bulunma fırsatı buldu. Öğrenirken eğlenen minikler, bilimle dolu unutulmaz bir gün yaşadı.

Kavram, duygu ve merak!

Kavram öğrenme, üst düzey kavram öğretimi, şaşırtan deneyler, kavram yanılgılarını gidermeye yönelik uygulamaların yer aldığı etkinlikte, atasözleri ve günlük deneyimlerin de bilimsel olarak ispatlandığı beş farklı deney türü ele alındı. Özellikle şaşırtan deneylere odaklanan sunumlarda, bu yöntemlerin öğretim sürecine nasıl entegre edilebileceği ve çocuklarla nasıl daha etkili biçimde buluşturulabileceği detaylı bir şekilde aktarıldı. Bu yaklaşım sayesinde, katılımcılar sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda uygulama temelli öğrenmenin gücünü de deneyimleyerek, öğretimde yenilikçi ve etkili yöntemlerin önemini yakından görme imkanı buldu.

Çocukların yanı sıra öğretmen adaylarına da önemli kazanımlar sağlayan şenlikte, katılımcılar gerçek bir sınıf ortamını yakından tanıma fırsatı buldu. Deney hazırlama, sunum yapma ve çocuklarla etkili iletişim kurma gibi aşamalarda aktif olarak yer alan öğretmen adayları, mesleki becerilerini geliştirme şansı elde etti. Bu yıl beşincisi düzenlenen Bilim ve Teknoloji Şenliği, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin bilimsel düşünceyi ve yaratıcı öğretimi esas alan eğitim anlayışını yansıttı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dövizde son durum?03 Haziran 2025 Salı 08:54
  • Hakan Fidan, Maria Angela Holguin'i kabul etti02 Haziran 2025 Pazartesi 21:17
  • Ercan Havalimanı’nda taksi işgali02 Haziran 2025 Pazartesi 13:49
  • 31 Ekim'e kadar ateş yakmak yasak02 Haziran 2025 Pazartesi 13:48
  • Arıklı: Ercan iç hat kapsamına girerse biletler ucuzlar…02 Haziran 2025 Pazartesi 13:48
  • Sağlık Bakanı Dinçyürek: Uluslararası standartlarda eğitimin gururunu yaşıyoruz02 Haziran 2025 Pazartesi 12:45
  • Simon Aykut'un avukatı rahatsızlandı, dava ertelendi02 Haziran 2025 Pazartesi 12:29
  • Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen’den Nurgül Ece’ye destek: Gazeteciler emir eri değildir02 Haziran 2025 Pazartesi 12:17
  • KKTC'deki eski eserler ve anıtlar gündeme geldi02 Haziran 2025 Pazartesi 11:47
  • Yasa Dışı İkamet Eden Şahıs Tutuklandı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti