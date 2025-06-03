Yakın Doğu’da Bilim Şenliği Coşkusu!

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenen “Bilim ve Teknoloji Şenliği”, 70 öğretmen adayının hazırladığı 30 deney masasında; Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu’ndan 300 öğrenciyi bilimle buluşturdu.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından gelenekselleştirilen “Bilim ve Teknoloji Şenliği”, öğretmen adayları ile okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini bir araya getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümleri iş birliğinde hayata geçirilen etkinlik, Atatürk Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, okullarının üniversite kampüsünde yer almasının verdiği avantajla bilimle iç içe bir gün geçirdi. Geleceğin öğretmen adayları da öğrendiklerini uygulama fırsatı bularak mesleki deneyim kazandı.

Farklı fakültelerden akademisyenler, öğrenciler ve eğitim teknolojileri alanında çalışan uzmanların katılım gösterdiği etkinlikte, katılımcılar teknolojinin eğitimle nasıl entegre edilebileceğini deneyimleme fırsatı buldu. Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Baysen’in koordinasyonunda gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Şenliği’ne Prof. Dr. Umut Akçıl, Doç. Dr. Didem İşlek, Doç. Dr. Fatma Köprülü ve Uzman Hunat Ayşe Öztoprak katkı sağladı.

Etkinlikte, görev alan 70 öğretmen adayı, çocuklar için 30 farklı deney masası hazırladı. İnteraktif etkinlikler düzenleyen geleceğin öğretmenleri, bilimsel kavramları eğlenceli bir şekilde çocuklara aktardı. Şenliği, Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu’ndan yaklaşık 300 çocuk, gruplar halinde ziyaret etti. Deney masalarında öğretmen adaylarıyla birebir etkileşim kuran çocuklar, deney yapma ve yapılan deneylere katkıda bulunma fırsatı buldu. Öğrenirken eğlenen minikler, bilimle dolu unutulmaz bir gün yaşadı.

Kavram, duygu ve merak!

Kavram öğrenme, üst düzey kavram öğretimi, şaşırtan deneyler, kavram yanılgılarını gidermeye yönelik uygulamaların yer aldığı etkinlikte, atasözleri ve günlük deneyimlerin de bilimsel olarak ispatlandığı beş farklı deney türü ele alındı. Özellikle şaşırtan deneylere odaklanan sunumlarda, bu yöntemlerin öğretim sürecine nasıl entegre edilebileceği ve çocuklarla nasıl daha etkili biçimde buluşturulabileceği detaylı bir şekilde aktarıldı. Bu yaklaşım sayesinde, katılımcılar sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda uygulama temelli öğrenmenin gücünü de deneyimleyerek, öğretimde yenilikçi ve etkili yöntemlerin önemini yakından görme imkanı buldu.

Çocukların yanı sıra öğretmen adaylarına da önemli kazanımlar sağlayan şenlikte, katılımcılar gerçek bir sınıf ortamını yakından tanıma fırsatı buldu. Deney hazırlama, sunum yapma ve çocuklarla etkili iletişim kurma gibi aşamalarda aktif olarak yer alan öğretmen adayları, mesleki becerilerini geliştirme şansı elde etti. Bu yıl beşincisi düzenlenen Bilim ve Teknoloji Şenliği, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin bilimsel düşünceyi ve yaratıcı öğretimi esas alan eğitim anlayışını yansıttı.