Yapay Zeka Haberciliğin Kurallarını Baştan Yazıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü düzenlediği “Habercilikte Yapay Zeka Kullanımı: Olanaklar ve Riskler” paneli ile yapay zekanın medya sektöründeki etkisi masaya yatırıldı.

Not: Bu haberin fotoğrafı yapay zeka ile üretilmiştir!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün düzenlediği “Habercilikte Yapay Zeka Kullanımı: Olanaklar ve Riskler” paneli ile yapay zekanın haberciliğe etkileri ele alındı. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü; Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay ve Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oshan Uluşan üstlendi.

Yapay zekanın haber üretim süreçlerindeki rolü ile doğruluk, şeffaflık ve tarafsızlık gibi etik meselelerin ele alındığı panelde; Üsküdar Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bilge Şenyüz ve Kıbrıs Gazetesi Web Haber Müdürü Taha Can Gürlek konuşması olarak yer aldı.

Yapay zeka teknolojisinin medya sektöründeki geleceği üzerine önemli değerlendirmelerin yapıldığı panelde; bu teknolojinin haber üretiminde nasıl daha verimli ve güvenilir kullanılabileceği tartışılırken, aynı zamanda olası etik riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler üzerine de değerlendirmeler yapıldı.

Yapay Zeka’nın habercilikteki; etkileri, fırsatları ve etik boyutları

Panelde ilk konuşmacı olarak yer alan Taha Can Gürlek, Kıbrıs Gazetesi’nde yapay zekayı nasıl kullandıklarını anlattı. Özellikle ‘ChatGPT’ ve Word’ün ‘Dikte’ programını haber üretim süreçlerinde kullandıklarını belirten Gürlek, büyük veri analizleri ve verilerin grafikler haline getirilmesinde yapay zekayı aktif bir şekilde kullandıklarını söyledi. Ayrıca, haberlerde kullanılan videoların doğruluğunu teyit etme aşamasında da yine yapay zeka teknolojisinden faydalandıklarını dile getirdi. Ancak, yapay zekanın haberciliğe olumsuz etkilerini de vurgulayan Gürlek, “Haberdeki insan dokusunu kaybettik. Yapay zeka mesleğin yüzde 80’ini öldürecek” ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın habercilikteki kullanım alanlarına değinen Doç. Dr. Bilge Şenyüz ise bu teknolojinin; haber fikirleri oluşturma, etkinlik gündemi hazırlama, çeviri yapma, senaryo yazdırma, başlık önerileri üretme, haber türleri için şablonlar hazırlama ve hacimli veriyi özetleme gibi çeşitli alanlarda oldukça verimli bir araç olduğunu belirtti. Yapay zeka kullanımında doğru komutların verilmesinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Bilge Şenyüz, “Soruları net bir şekilde çerçeveleyin ve birden fazla sorunuz varsa bunları numaralandırın” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Panelin bir diğer konuşmacısı Prof. Dr. Süleyman İrvan ise yapay zeka kullanımının habercilikteki etik boyutları üzerinde durdu. Prof. Dr. Süleyman İrvan, ‘Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün hazırladığı yapay zeka kullanımına ilişkin etik ilkeler bildirgesine atıfta bulunarak, “Yapay zeka odaklı haberciliğin ekonomik olarak daha düşük maliyetli olmasına karşın, haberin her zaman insanı öncelemesi gerekiyor” dedi. Ayrıca, yapay zeka ile üretilen içeriklerin açıkça belirtilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Süleyman İrvan, “Nasıl ki haber ile yorum arasında bir ayrım varsa, özgün ve yapay zeka içeriği arasında da benzer bir ayrım olmalı” dedi.