Yapay zeka trafik kameralarına "iznimiz yok"

Yapay zeka trafik kameralarının devreye girmesine sayılı günler kala, sosyal medyada kabin içi görüntüleme ve kayıt yapılmasına izin verilmediğini belirten paylaşımlar yayılıyor!
Yapay zeka trafik kameralarına "iznimiz yok"

Sistemin devreye girmesine günler kala, sosyal medyada benzer içerikli paylaşımlar yapılmaya başlandı. Kullanıcılar, isimlerini ekleyerek paylaştıkları metinde, araçlarının veya içinde bulundukları taşıtın kabin içinin herhangi bir amaçla görüntülenmesine, kaydedilmesine ve kullanılmasına izin vermediklerini belirtiyor. Paylaşımlarda, özel hayatın gizliliğinin korunacağı ve ihlal durumunda yasal hakların kullanılacağı vurgulanıyor.

Kullanılan metin şu şekilde:

"15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren KKTC sınırları içinde devreye girecek Yeni yapay zeka trafik kameraların (ve adları bundan böyle nasıl yazılıp zikredilecekse) arabamın ve/veya kullandığım arabanın ve/veya benim ve ailemin içinde bulunduğu bir motorlu/motorsuz taşıtın kabin içini her ne amaç ve/veya maksatla olursa olsun! Röntgenleyerek, çekim yaparak ya da görüntü kaydederek kayıt yapmasına, şahsım ya da içinde bulunan şahıs ve/veya kişiler ile ilgili görsel bilgi almasına kullanmasına, yaymasına ya da başkalarının kullanımına sunmasına her ne amaçla olursa olsun iznim ve müsaadem katiyen YOKTUR! Özel hayatın gizliliği hakkımı sonuna kadar kullanarak her türlü yasal haklarımı, maddi ve manevi tazminat davası açma haklarımı gizli tutarım."

