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Yaptırımlar Sertleşiyor… Ruslar Hamburgerleri Stoklayıp Binlerce Liraya Satıyor

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Birçok Rus buzdolaplarına hamburger stoklarken, Mc Donalds menüleri 6 bin TL gibi fiyatlara internet ortamında satılmaya başlandı.
Yaptırımlar Sertleşiyor… Ruslar Hamburgerleri Stoklayıp Binlerce Liraya Satıyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Moskova’yı hedef alan yaptırımların ardı arkası da kesilmiyor. En son fast food devi Mc Donalds’ta Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

İngiliz Telegraph gazetesi, Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Ilshat Fazrakhmanov, halka McDonald’s yerine fast food restoranı Papa Grill’i önerdi.

Fazrakhmanov, “Yerel kaynaklı malzemelerden ürünler yapan küçük işletmelerimiz artık daha fazla talep görüyor. Bu şirketlerden arta kalan pazar payını devralma konusunda bir sıkıntı yaşamayacağız.’ dedi.

Ancak tüm bu önerilere rağmen, McDonald’ın kararının ardından Ruslar, hamburgerleri buzdolabında stoklamaya başladı bile. Birçok kişi, kapanmadan önce Mc Donalds’tan onlarca hamburger olarak buzdolabına depoladı.

Hatta olay şu an öyle bir boyuta ulaştı ki Mc Donald’s menüler internet ortamında 50 bin ruble yani 6 bin TL gibi bir ücretten satılmaya başlandı.

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