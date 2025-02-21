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Yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor

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Yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor
Yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor

Soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Salı gününe kadar sabah saatlerinde don olayı yaşanacak.

Sıcaklık, periyodun ilk günlerinde en yüksek 8-11 derece, diğer günlerde ise 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 22-28 Şubat tarihleri arasında, periyodun ilk günlerinde alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu, yüksek kesimler yer yer karla karışık hafif yağmurlu, sabah saatleri yer yer don hadisesi, pazar parçalı çok bulutlu, sabah saatleri yer yer don hadisesi, pazartesi ve salı parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer don hadisesi, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

Periyodun ilk günlerinde zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı rüzgar da bekleniyor

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 8-11 derece, diğer günlerde ise 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, periyodun ilk günlerinde zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

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