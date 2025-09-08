  • BIST 10523.46
  • Altın 4791.867
  • Dolar 41.2584
  • Euro 48.4234
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Yarından itibaren 4 gün Geçitköy’den su verilemeyecek

» »
Geçitköy Terfi Merkezi’nde yapılacak arıza giderme çalışması nedeniyle yarından itibaren 4 gün Geçitköy’den su verilemeyecek.
Yarından itibaren 4 gün Geçitköy’den su verilemeyecek

Bakım ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar, su ihtiyacı yerel kaynaklarından karşılanacağından vatandaşların bu süreçte suyun bilinçli ve tasarruflu kullanması istendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, 8 Ağustos’ta ülke genelini etkileyen elektrik arızası ve kesintisi sonucu Su Temin Projesi'ni etkileyen 13 arıza oluştu. Arızaların 12’si su kesintisi yapılmadan giderildi, ancak son arızanın giderilmesi için su kesintisi yapılması gerekecek.

Bu nedenle Geçitköy Terfi Merkezi'nde arıza giderme çalışması yürütüleceğinden 12 Eylül Cuma gününe kadar KKTC geneline su verilemeyecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman: 19 Ekim’den sonra liyakat, adalet ve eşitlik belirleyici olacak08 Eylül 2025 Pazartesi 09:01
  • Birikmiş prim borçları için sigorta affı yürürlüğe girdi07 Eylül 2025 Pazar 19:47
  • Liberal Demokrasi Hareketi: Gençlerin umudu ve emeği siyasi malzeme yapılamaz!07 Eylül 2025 Pazar 19:45
  • YSK: Sandık kurullarının belirlenmesine parti ve adaylar müdahale edemez07 Eylül 2025 Pazar 19:39
  • Aşırı sürat ve alkol birinci sırada!07 Eylül 2025 Pazar 19:38
  • Yağışlı hava geliyor07 Eylül 2025 Pazar 19:37
  • Kanser hastaları için düzenlenen bisiklet sürüşüyle Onkoloji Servisi’ne EKG cihazı kazandırıldı07 Eylül 2025 Pazar 19:36
  • Dörtyol Ağıllar bölgesinde yangın… 50 rulo balya yandı07 Eylül 2025 Pazar 19:35
  • Erhürman’dan Üstel’in sözlerine tepki: “Gençlerimizin emeği torpile kurban edilmeyecek”07 Eylül 2025 Pazar 19:33
  • Çeler’den Üstel’e sert tepki: “Onuru çiğnenen gençler bu zihniyete hesap soracak”06 Eylül 2025 Cumartesi 22:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti