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Yarından itibaren yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarın, cuma ve cumartesi günleri, gök gürültülü sağanak beklendiğini kaydetti.
Yarından itibaren yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın, cuma ve cumartesi günleri, gök gürültülü sağanak beklendiğini kaydetti.

Daire’den verilen bilgiye göre, 27 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini belirtti.

Beklenen meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava, bugün açık ve az bulutlu, yarın, cuma ve cumartesi az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, diğer günler açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 29 – 32 ºC ve sahillerde 25 – 28 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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