  • BIST 9920.01
  • Altın 3416.074
  • Dolar 36.2181
  • Euro 37.9082
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKATrump: 'Gazze'yi satın almakta kararlıyım'

Yarıyıl tatili bitiyor: Okullar pazartesi açılıyor

» »
16 günlük şubat tatili pazar günü bitiyor, okullar pazartesi açılıyor.
Yarıyıl tatili bitiyor: Okullar pazartesi açılıyor

28 bini ilkokullarda, 30 bini ortaokul ve liselerde, 4 bini de meslek liselerinde olmak üzere 62 bin öğrenci pazartesi çalacak ders ziliyle sınıflardaki yerini alacak.

23 Eylül’de başlayan 2024-25 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 31 Ocak’ta karnelerin verilmesiyle tamamlanmıştı. İkinci dönemse 16 Haziran’da sona erecek.

Öte yandan kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 300 öğretmen de pazartesi günü öğrencilerle birlikte ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 128 okulda yaklaşık 28  bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 48 okulda yaklaşık 30 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi eğitim görüyor.

Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde ise yaklaşık 450 öğrenci eğitim alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Girne ve Gemikonağı’nda Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi13 Şubat 2025 Perşembe 15:12
  • Girne, Demirhan ve Güzelyurt’ta Hırsızlık Olayları: 7 Kişi Tutuklandı13 Şubat 2025 Perşembe 14:59
  • 366 Gün kaçak yaşadı.. 'Suriye'ye dönmek istiyorum'13 Şubat 2025 Perşembe 14:18
  • Marketten kozmetik ürünü çaldılar!13 Şubat 2025 Perşembe 14:09
  • Lefkoşa'da mide bulandıran olay: Alkollü kadına...13 Şubat 2025 Perşembe 13:53
  • Polis ekiplerinden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda sıkı denetim!13 Şubat 2025 Perşembe 13:34
  • Atalay, hükümet sorununu anlattı...13 Şubat 2025 Perşembe 13:27
  • Su ürünleri dönemsel av yasakları konusunda bilgilendirme yapıldı13 Şubat 2025 Perşembe 13:13
  • Başbakan Üstel’den Berat Kandili mesajı13 Şubat 2025 Perşembe 13:04
  • Cypfruvex Valensiya için müracaat kabulüne yarın başlıyor13 Şubat 2025 Perşembe 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti