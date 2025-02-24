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Yaşanan Vahşetin üstünden tam 1 hafta geçti. Hala açıklama bekliyoruz!

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Yaşanan Vahşetin üstünden tam 1 hafta geçti. Hala açıklama bekliyoruz!
Yaşanan Vahşetin üstünden tam 1 hafta geçti. Hala açıklama bekliyoruz!

Karpaz’da koruma altında bulunan eşekler geçtiğimiz hafta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından canice öldürüldü. 14 Eşeğin vurularak katledildiği olayın ardından bir hafta geçmesine rağmen katillerin akıbeti ile ilgili Polisten "fişekle öldürüldüler" dışında bir açıklama gelmedi. Turizm, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından koruma altına alındığı iddia edilen, ancak Bakanlığın ve Belediyenin ihmalleri dolayısıyla kaderine terk edilen eşekler, soğuk hava koşullarında yeterli besini bulamadıkları için yaşam alanlarına inmek zorunda kalmışlardır. Yaban hayatın ve kültürümüzün bir parçası olan eşekler adaya gelen neredeyse tüm turist kafileleri tarafından ziyaret edilirken Fikri Ataoğlu'nun ihmalleri ve gerekli kaynakların ayrılmaması sonucunda her gün istismar edilmeye devam edilmektedir. Yıl içerisinde birbirinden farklı istismar ve şiddet olaylarının sonuçlarını okuduğumuz onlarca haberden sonra geçtiğimiz hafta kendin bilmez kişi /kişiler tarafından, aralarında doğum yapan bir eşeğin olduğu 14 canın vurularak katledilmesi sabrımızı taşırmıştır. Bu olay göstermektedir ki, insanlarımız gibi hayvanlarımızın da can güvenliği kalmamıştır. Başbakanlık koltuğunda oturan Ünal Üstel'in, popülist kaygılarla rafa kaldırdığı ve hayvanlara kötü muamele ve işkenceyi cezalandıran Ceza Yasası'nı derhal meclise sevk etmelidir. Ayrıca, konun soğutulup kapatılmasından ciddi endişe duyduğumuzu belirtmek isteriz. Polis teşkilatının eşek cinayeti ile ilgili tahkikatını devam ettirmesini ve en kısa zamanda katilleri bulması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu ülkenin kadınları olarak biliyoruz ki, yaşadığımız bu küçük coğrafyada her geçen gün artan silahlanma ve silahlı saldırı olaylarının artması, bu olayların sadece Eşekler ile sınırlı kalmayacağı ve bizim yaşam alanlarımızda da tehdit oluşturması kaçınılmazdır. Bugün masum hayvanlara ateş eden ve onları canice katledenlerin bu şiddeti kadınlara ve çocuklara yöneltme ihtimali oldukça yüksektir. Çünkü öldürme kültürünün kanıksayan eril zihniyet yaşama düşman hale gelir. CTP Kadın Örgütü olarak Doğaya ve Yaşam Hakkına karşı yapılan her türlü şiddetin karşısında mücadelemiz devam edecektir.

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Kadın Örgütü

24.02.2025

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