  • BIST 91.338
  • Altın 228,638
  • Dolar 5,3308
  • Euro 5,9989
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yatış meslek: Sadece yatarak 60 günde 15 bin 500 Euro kazanacaklar

» »
Yata yata para kazanacaklar
Yatış meslek: Sadece yatarak 60 günde 15 bin 500 Euro kazanacaklar

Uzay yolculuğunun astronotlar üzerindeki etkisini araştıran ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 24 gönüllüye iki ay yataktan çıkmama kaydıyla 15 bin 500 Euro (yaklaşık 94 bin 500 lira) ödeyecek.

Daily Mail’deki habere göre yapay yerçekimsiz ortamın etkilerinin gözlemleneceği araştırmada gönüllüler 60 gün boyunca her şeyi -tuvalet dahil- yatay pozisyonda yapacak.

Almanya’nın Köln kentindeki araştırmaya katılacak 12 erkek 12 kadın gönüllü, 24-55 yaş grubundan seçildi.

Gönüllüleri sağlıklı insanlar arasından seçtiklerini belirten uzmanlar şunları söyledi: “Yerçekimsiz ortamın kas kaybı başta olmak bir sürü etkisi var. Gönüllüler, altı derece eğimli yataklarda, ayakları kafalarının yukarısında duracak şekilde yatacak. Bu yatma biçimi uzaydaymış gibi etki edecek ve kanın vücudun belirli noktalarında toplanmasına neden olacak. Gönüllerin yarısı santrifüj yardımıyla belirli aralıklarla döndürülecek. Döndürülen grupla diğerinin değerleri karşılaştırılacak.”

Gönüllüler 60 gün öncesinde beş günlük oryantasyon sürecine tabi tutulacak, sonrasında ise iki hafta süreyle rehabilitasyon merkezine yollanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Narenciye sektörüne denetim, kayıt dışı işçi çalıştıran işverene ceza12 Mart 2019 Salı 17:04
  • KTAMS: İş kazası kader değil cinayettir!12 Mart 2019 Salı 15:34
  • Yine iş kazası! 3 metreden düştü!11 Mart 2019 Pazartesi 16:32
  • Girne'de inşaatta iş kazası, 7 metre yüksekten düştü!09 Mart 2019 Cumartesi 12:47
  • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Kutlama mı, hak arayışı mı?08 Mart 2019 Cuma 13:02
  • Dünya Emekçi Kadınlar Günü neden kutlanır?08 Mart 2019 Cuma 11:36
  • Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü08 Mart 2019 Cuma 09:19
  • Deniz Gezmiş'in 50 yıl sonra ilk kez yayınlanan fotoğrafları28 Şubat 2019 Perşembe 15:24
  • Sermaye ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur12 Şubat 2019 Salı 13:05
  • KTAMS'tan Çeler'e destek!12 Şubat 2019 Salı 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti