Yavru Külliye'nin bedeli 4,5 Milyara dayandı

TOKİ, Erdoğan’ın isteği üzerine Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanlığı için saray yaptırıyor. Saray için 2 yıl önce 2.49 milyarlık ihale imzalanmıştı. İnşaatın bitirilmesi için yaklaşık 2 milyarlık bir ihale daha verildi.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kuzey Kıbrıs’ta yaptırdığı cumhurbaşkanlığı sarayı için 2 milyar TL’lik bir ihale daha düzenledi. Toplam maliyeti 4.5 milyar TL’yi bulan saray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mevcut Cumhurbaşkanlığı binasını “gecekonduya” benzetmesi nedeniyle yapılıyor.

İLK İHALE 2022’DE YAPILDI

Saray için ilk ihale 7 Temmuz 2022’de düzenlenmişti. Bu ihale 2 milyar 497 milyon TL’ye kamudan aldığı dev ihalelerle bilinen Siyahkalem Mühendislik Şirketi’ne verilmişti. Birgün’ün haberine göre TOKİ, 16 Nisan 2024’te saray inşaatını tamamlamak için bir ihale yaptı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre “KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, İç Mekan Düzenleme, Cami Tamamlama ve Otopark ile Sosyal Donatıların İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adı altında düzenlenen ihale, 1 milyar 998 milyon TL’ye yine Siyahkalem Mühendislik Şirketi’ne verildi. Her iki ihale de Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen “pazarlık” usulüyle yapıldı.

Erdoğan mevcut konutu ‘gecekondu’ya benzetmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021’deki Kıbrıs gezisi sırasında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var... Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina, malum İngilizlere ait bir gecekondu, onu da yakıştıramıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Ardından TOKİ tarafından Kuzey Kıbrıs’a da ‘saray’ yapılması için çalışmalara başlandı.

İlgili Haber: