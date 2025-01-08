  • BIST 9975.98
  • Altın 3013.251
  • Dolar 35.386
  • Euro 36.4211
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Yayaya çarpıp kaçan sürücü 10 gün sonra teslim oldu

» »
Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesi, İdadi Sokak üzerinde yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçan 23 yaşındaki Ürdünlü H.M bir hafta sonra polise teslim oldu.
Yayaya çarpıp kaçan sürücü 10 gün sonra teslim oldu

“Dikkatsiz sürüş ve yaptığı kazayı 24 saat içerisinde polise bildirmemek” suçundan tutuklanan zanlı dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru Tamer Kuzhan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 29 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesi, İdadi Sokak üzerinde bir aracın yayaya çarptığına dair bilgi alındığını ve olay yerine gidildiğini söyledi. Polis, olay yerine varıldığında Abdurrahman Demir isimli yaralının ambulansa bildirilmek üzere olduğunu gördüklerini açıkladı. Polis, olay yerinde yapılan ilk incelemede yayaya çarpan araçla ilgili bilgi temin edilemediğini, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Abdurrahman Demir’i ziyaret ettiklerini ancak hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı. Polis memuru, olay yerindeki çevre güvenlik kameralarının incelemeye alındığını, Surlariçi bölgesine hızlı bir şekilde giriş yapan gri renkli bir araç tespit ettiklerini kaydetti. Polis memuru,2 Ocak 2025 tarihinde araçla ilgili yapılan araştırma sonucu plakasının BP 920 Nissan Marka olduğunu belirlediklerini söyledi. Polis memuru, aynı gün aracın sürücüsü olan zanlının da belirlenerek, telefonla arandığını ancak kendisine ulaşamadıklarını ifade etti. Polis memuru, bu sebeple zanlının arkadaşlarına telefonla ulaştıklarını ve arandığını bildirdiklerini açıkladı. Polis, zanlının 7 Ocak 2025 tarihinde avukatıyla birlikte teslim olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Savcı Senem Palabıyık, zanlının 24 saat içerisinde polise bilgi vermesi gerekirken olay yerinden kaçtığını,  soruşturma sonucu kimliğinin tespit edildiğini,  telefonla aranınca bir hafta sonra polise teslim olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin daha önce teslim olmak için girişimde bulunduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-i vücutta bulunması, 45 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı!08 Ocak 2025 Çarşamba 12:55
  • Zeki Çeler: Geleceğimiz birilerinin sapkın zihniyetine kurban edilemez08 Ocak 2025 Çarşamba 12:52
  • Park halindeki araç küle döndü!08 Ocak 2025 Çarşamba 12:49
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan KKTC’ye geldi08 Ocak 2025 Çarşamba 12:48
  • Harmancı'dan Oğuz'a: Neden onay vermiyorsunuz?08 Ocak 2025 Çarşamba 12:38
  • Şenkul: Uğur Mumcu Caddesi’nde yeni bir projeye start verdik08 Ocak 2025 Çarşamba 12:29
  • Alkol şişede durduğu gibi durmadı!08 Ocak 2025 Çarşamba 12:05
  • Hava nasıl olacak?08 Ocak 2025 Çarşamba 10:14
  • Asgari ücret masası haftaya toplanacak08 Ocak 2025 Çarşamba 10:00
  • Kurlarda son durum08 Ocak 2025 Çarşamba 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti