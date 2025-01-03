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YDP yarın Yüksek İstişare Kurulu’nu topluyor

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YDP, yarın partinin tüm yönetim organlarının katılımıyla iki yıl önce hükümete girişte yapılan protokole ne kadar uyulduğuyla ilgili toplantı düzenleyecek.
YDP yarın Yüksek İstişare Kurulu’nu topluyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yarın 15.00’te Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kütüphanesi’nde Genişletilmiş Parti Meclisi’ni (Yüksek İstişare Kurulu) toplayarak, 2 hafta önce Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) hükümetin çalışmalarıyla ilgili aldığı kararı değerlendirecek.

TAK muhabirinin YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz’dan aldığı bilgiye göre, partinin tüm yönetim organlarının katılımıyla yapılacak toplantının amacı, "iki yıl önce hükümete girişte yapılan protokole ne kadar uyulduğuyla ilgili tabanın sesini dinlemek".

Yılmaz’ın açıklamasına göre yarın ortaya çıkacak karar, daha sonra Parti Meclisi Toplantısı’nda ele alınacak.

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