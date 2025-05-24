YDP yönetimi Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tatar'ı destekleme kararı aldı

YDP Parti Meclisi, oy birliğiyle bağımsız aday Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldı.
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi (PM), Cumhurbaşkanlığı seçiminde izleyeceği yol haritası ile parti tüzüğündeki olası değişiklikleri görüşmek üzere saat 18.30 sıralarında toplandı.
YDP PM, oy birliğiyle Ekim ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.