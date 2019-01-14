YDP'de yeni görevlendirmeler

Yeniden Doğuş Partisi’nde son katılımlarla birlikte yeni görevlendirmeler yapıldığı açıklandı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Partiye katılan eski Din İşleri Başkanı ve HİS Partisi Genel Başkanı Ahmet Yönlüer ile Gazimağusa Mahalli Barosunun eski Başkanı Ahmet Demirel, Genel Başkan Yardımcılıklarına getirildi.

Ahmet Yönlüer halkla ilişkilerden sorumlu olurken, Ahmet Demirel hukuk ve siyasi işlerden sorumlu olacak.

Öte yandan Ekonomist Gökhan Çelik ise Partinin Ekonomi Masası Başkanlığına getirildi. Gökhan Çelik yurt içinde ve yurt dışında çeşitli bakanlıklara ve kurumlara ekonomi danışmanlığı yapıyordu.

Görevlendirmelerle ilgili açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP’nin iktidara giden bir parti olduğunu söyleyerek, iktidar hazırlıklarına şimdiden başlamak gerektiğini belirtti.

Arıklı, “KKTC’nin iç ve dış sorunları her geçen gün artıyor. Mevcut 4’lü koalisyon partileri hazırlıksız oldukları için bu sorunların altında eziliyorlar. Aralarında herhangi bir fikir birliğinin olmaması icraat yapmalarına engel oluyor. Biz aynı duruma düşmemeliyiz. Parti kadrolarımız iktidara hazır olmalı. Bunun için her sorunla ilgili ayrı birimler oluşturuyoruz. Parti Ar-Ge’miz iyi çalışıyor. Bu diğer partilerde olmayan bir organizasyon. Şimdi bir de Ekonomi ile ilgili ayrı bir birim oluşturduk” dedi.