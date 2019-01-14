  • BIST 91.671
  • Altın 228,465
  • Dolar 5,4960
  • Euro 6,2977
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

YDP'de yeni görevlendirmeler

» »
Yeniden Doğuş Partisi’nde son katılımlarla birlikte yeni görevlendirmeler yapıldığı açıklandı.
YDP'de yeni görevlendirmeler

Yeniden Doğuş Partisi’nde son katılımlarla birlikte yeni görevlendirmeler yapıldığı açıklandı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Partiye katılan eski Din İşleri Başkanı ve HİS Partisi Genel Başkanı Ahmet Yönlüer ile Gazimağusa Mahalli Barosunun eski Başkanı Ahmet Demirel, Genel Başkan Yardımcılıklarına getirildi.

Ahmet Yönlüer halkla ilişkilerden sorumlu olurken, Ahmet Demirel hukuk ve siyasi işlerden sorumlu olacak.

Öte yandan Ekonomist Gökhan Çelik ise Partinin Ekonomi Masası Başkanlığına getirildi. Gökhan Çelik yurt içinde ve yurt dışında çeşitli bakanlıklara ve kurumlara ekonomi danışmanlığı yapıyordu.

Görevlendirmelerle ilgili açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP’nin iktidara giden bir parti olduğunu söyleyerek, iktidar hazırlıklarına şimdiden başlamak gerektiğini belirtti.

Arıklı, “KKTC’nin iç ve dış sorunları her geçen gün artıyor. Mevcut 4’lü koalisyon partileri hazırlıksız oldukları için bu sorunların altında eziliyorlar. Aralarında herhangi bir fikir birliğinin olmaması icraat yapmalarına engel oluyor. Biz aynı duruma düşmemeliyiz. Parti kadrolarımız iktidara hazır olmalı. Bunun için her sorunla ilgili ayrı birimler oluşturuyoruz. Parti Ar-Ge’miz iyi çalışıyor. Bu diğer partilerde olmayan bir organizasyon.  Şimdi bir de Ekonomi ile ilgili ayrı bir birim oluşturduk” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC’den gelen öğretmenlerin maaşları bütçemizden Euro olarak ödeniyor!14 Ocak 2019 Pazartesi 15:40
  • YDP'de yeni görevlendirmeler14 Ocak 2019 Pazartesi 15:39
  • Evlilik ve Düğün hazırlıkları fuarı 24 – 27 Ocak tarihlerinde yapılacak14 Ocak 2019 Pazartesi 15:00
  • Her daim dostlar 'Bir Fidan Bin Nefes' fidan dikme etkinliği düzenliyor14 Ocak 2019 Pazartesi 14:55
  • Meclis toplantısı tamamlandı14 Ocak 2019 Pazartesi 14:35
  • Trafik kazalarında artış var…14 Ocak 2019 Pazartesi 14:30
  • Eroğlu: “Dr. Küçük, hak ve hukuk mücadelemizin, kalemi, sesi, soluğu ve lideridir”14 Ocak 2019 Pazartesi 14:25
  • “Hayalet Kumpanya” Çarşamba ve Cuma günleri sahnelenmeye devam ediyor14 Ocak 2019 Pazartesi 14:20
  • Akacan'ın korumalar da mahkemeye çıkarılmadı14 Ocak 2019 Pazartesi 14:18
  • Tatar: “Küçük en zor günlerde Kıbrıs Türkü’ne başarı ile liderlik yaptı”14 Ocak 2019 Pazartesi 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti