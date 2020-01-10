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YDP'den çatı aday için UBP'ye ziyaret

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YDP'den çatı aday için UBP'ye ziyaret
YDP'den çatı aday için UBP'ye ziyaret

İşte o açıklama;

Yeniden Doğuş Partisi olarak halkın beklentisi ve milli çıkarların doğrultusunda hareket etmeyi şiar edinmiş bir
partidir. Bu amaçla da Cumhurbaşkanlığı konusunda bir milli mutabakat sağlayabilmek için diğer partilere
“Erken Seçim Şartı ile bir çatı aday” konusunda anlaşma çağrısında bulunmuş fakat olumlu bir cevap
alamamıştık.
YDP olarak kendi adayımızı ilan etmeden önce son bir kez diğer siyasi partilerle diyalog kurma kararı almış
bulunuyoruz. Bu amaçla yarın saat 11 de UBP yi ziyaret ederek çatı aday konusunu istişare edeceğiz.

Saygılarımızla
Turan Büyükyılmaz
Genel Sekreter

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