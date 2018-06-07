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YDP'den Gazimağusa'da Arter'e coşkulu destek

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YDP'den Gazimağusa'da Arter'e coşkulu destek
YDP'den Gazimağusa'da Arter'e coşkulu destek

Yeniden Doğuş Partisi dün akşam Mağusa’da düzenlediği coşkulu iftar yemeğinde hem bölge Belediye Meclis adaylarını tanıttı hem de Bağımsız Belediye Başkanı İsmail Arter’e destek belirtti.

İftar yemeğinde bir konuşma yapan YDP Genel sekreteri Turan Büyükyılmaz, bunca yıldır yapılmayan Belediye Reformunu yapacak olan partinin YDP olduğunu söyleyerek şunları söyledi; “Bizim dışımızdaki partilerin çağdaş yönetim vizyonu yok. Bunlar sadece günü idare etmeye çalışan partiler. Bunlardan düzegün bir reform beklemek ölü gözünden yaş beklemektir” dedi.

Yemekte konuşan Bağımsız Belediye Başkanı İsmail Arter, kendisine destek veren YDP’ye teşekkür ederek, birlikte Mağusayı daha güzel yerlere getireceğiz. Bana verdiğiniz destekten dolayı pişman olmayacaksınız” dedi

Son konuşmayı yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı İsmail Arter’e verdikleri desteğin haklı gerekçeleri olduğunu söyleyerek, yapılanlar ortada. Mağusanın nereden alınıp nereye getirildiği ortada. YDP iktidarında gerçekleşecek Belediye reformunda İsmail Arter’in çok daha güzel işler yapacağına inanıyorum…” dedi

YDP bu akşam Lefkoşa’da, yarın ise Girne’de düzenleyeceği iftar yemeği ile aday tanıtımlarını sürdürecek.

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