YDÜ İlahiyat Fakültesi 4. Dönem Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söyelemez, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Törende Kuran-ı Kerim Tilavetini Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunlarından İbrahim Tığçen gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarından önce İlahiyat Fakültesi mezunları adına Mansur Adanır bir konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Bektaş, “Bugün Mezun Olacak Olan Öğrencilerimiz İçin Çok Kutlu Bir Gün”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş,“bugün mezun olacak olan öğrencilerimiz için çok kutlu bir gün. Bugüne kadar vakitlerini, bilgi dağarcıklarını zenginleştirmekle geçiren mezun öğrencilerimiz, artık bugünden sonra bilgi dağarcıklarındaki bilgileri çıkarıp tek tek kullanacakları ve toplumun hizmetine sunacakları bir sürece girmektedirler.” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Bektaş; “Yakın Doğu Üniversitesi Acaba Neden Bir İlahiyat Fakültesi Kurma İhtiyacı Hissetti?”

Prof. Dr. Bektaş; “Bizler her zaman konuşma yaparken geriye dönük birşeyler hatırlatmaktan büyük zevk alıyoruz. Şöyle ki Yakın Doğu Üniversitesi acaba neden bir İlahiyat Fakültesi kurma ihtiyacı hissetti? Neden kurdu? Ve bizlerin sizlerden beklentilerimiz nelerdir? Kısacası biraz geriye dönersek 2000’li yıllar toplumumuzda çok anlamsız, manasız bir tartışma vardır din konusunda. Bu öyle bir raddeye gelmişti ki toplum işini gücünü bırakmış ve taraf olmaya zorlanmıştı. Bazı basın yayın organları tabi ki bu gibi tartışmalara çanak tuttu. Bu öyle bir raddeye geldi ki Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ. Günsel, bu tartışmaların böyle gitmesini, toplumda büyük bir ayrıma ve çatışmaya neden olacağını gördüğü için buna bir müdahale etme ihtiyacı hisetti. Din konusundaki bilgi kirliliğini yok etmek için en doğru yöntemin bir ilahiyat fakültesinin kurulmasında gördü.” diye konuştu.

“İlahiyat fakültesinin kurulmasıyla üniversitemiz çok ağır eleştirilere maruz kaldı. Fakat biz yılmadık, ciddiye almadık. Ne mutlu ki bugün bizleri eleştiren kurum ve kuruluşların, ilahiyat fakültemizin çok masumhane nedenlerle kurulduğunu, toplumdaki bir eksikliği gidermek üzere kurulduğunu onlar da gördüler ve bugün onlar ilahiyat fakültemizi hiç eleştirmemektedirler hatta doğru bir karar olduğunu zaman zaman da seslendirmektedirler. “ diyen Prof. Dr. Bektaş, “en güzel günlerin mezunlarımızın olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof Dr. Mahfuz Söylemez; “Bugün 4. Dönem Mezunlarını Vermenin Onurunu Ve Gururunu Yaşıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söyelemez,”Fakültemiz 2011 yılında kuruldu ve bugün 4. Dönem mezunlarını vermenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz.” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Söylemez, “Her gün daha ileriye doğru giden fakültemiz son zamanlarda yeni bir takım şeyler de yapmaya başladı. Hazırlık sınıfı açtık. Hayırlısıyla bu sene yüksek lisans da açacağız.

Dolayısıyla fakültemiz çok daha güçlü, çok daha ileri bir durumda. Bütün bunları yaparken sevgili öğrencilerimiz sizleri en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti ve heyecanı içerisindeyiz.

Çünkü sizler bu milletin liderleri ve önderleri olacaksanız. Dolayısıyla sizleri Allah’ın dini, Hz. Peygamber’imizin çizdiği yol üzerine sizleri en iyi şekilde yetiştirmenin çabası içerisinde olduk.”

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör’ü Dr. Suat İ. Günsel’e, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e, Rektör yardımcılarına, üst düzey yöneticilerine ve hocalara teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Söylemez, “Hepinizi Allaha emanet ediyorum.” Diyerek sözlerini sonlandırdı. Tören dipolamaların takdim edilmesi ile son buldu.