YDÜ İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi...

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Doç. Dr.Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Fakülte tanıtımının izlenmesinin ardından Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi İlyas Abdullin ardından Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ali Cem Gül ve grup arkadaşı Fatih Çöker, Grup Fallaf olarak izleyicilere müzik dinletisi sundular.

Doç. Dr. Keçeci; “Bugün Bir Bitişi Değil Başlangıcı Kutlarken, Heyecanı Ve Coşkuyu Yaşıyoruz “

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci; “Bizlerin varlık nedeni olan öğrencilerimiz ve onların aileleriyle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Başarının ardından gelen ödül her zaman yeni bir başlangıcı işaret eder. Bu nedenle bugün bir bitişi değil, başlangıcı kutlarken, heyecanı ve coşkuyu yaşıyoruz. Bizler için ayrı ayrı değer taşıyan öğrencilerimiz, Yakın Doğu Ailesinin birer parçası olarak çalışma hayatına adım atacaklar” dedi.

Doç. Dr. Keçeci; “kuramsal bilgiyle pratiği birleştirme olanağı buldukları, akademik tartışmalarda söz sahibi oldukları, ekip ruhuyla çalışabildikleri, eşitlik ilkesi çerçevesinde muamele gördükleri, çağdaş bir eğitim anlayışıyla bugüne ulaştılar. Eğitim ve sosyal yaşam süresince edinmiş oldukları hayat derslerini, bilgi ve deneyimlerle büyüterek parlatmak artık mezunlarımızın elinde. 21 yıldan bu yana eğitim vermekte olan iletişim fakültesi her geçen yıl bir öncekine göre, değişim ve gelişim göstermekte.Güncellenen ders programı, artan ders sayısı, nitelik kazanan etkinlikler ile birlikte 2017-2018 eğitim yılı’nda başarıyla tamamlamanın huzurunu yaşıyor.”

Doç. Dr. Keçeci; “Derslerde yer alan teorinin uygulamaya dönüşebilmesi, fikirlerin yaşamla birleştirebilmesiyle amacıyla öğrencilerimizin, hizmet alması veya hizmet verebilmesi için varlığını sürdüren Yakın doğu TV ve Yakın doğu FM stüdyolarını, bilgisayar tasarım atölyelerini ve fotoğraf stüdyolarında güzel çalışmalara imza atıldı.Burada öğrencilerimizin ürettikleri fikirleri destekleyip, projelerini hayata gerçirmek için yol gösterici olmayı misyon edindik” diye konuştu.

Doç. Dr. Keçeci mezunlara da seslenerek, “ artık Kıbrıs Türkü’nün gururu olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin mezunlarısınız. Eğitiminiz ve tüm bilgilerinizin temelini almış olduğunuz ailenize, kültür ve yaşam tarzınızı oluşturan toplumunuza, barış ve huzur içinde yaşadığınız milletinize vefalı ve yararlı bireyler olun. Adalet, eşitlik,özgürlük ilkelerini sözde değil özde benimseyin. Evrensel bütünün bir parçası olduğunuz gerçeğini hep hatırlayın. Bizleri de unutmayın. Teşekkürler” diyerek sözlerine son verdi.

Doç. Dr. Kurt; 16 Üniversite 796 Makale Üretirken, Yakın Doğu Üniversitesi Tek Başına 796 Makale Üretti”

Ardından söz alan Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt; “ Şunu bilmenizi istiyorum ki üniversitemiz üçünü nesil bir üniversitedir. Üçüncü nesil demekle şunu kasdediyoruz; bilimsel ürün merkezli bir üniversitedir. Yalnızca eğitim yapan bir üniversite değil, eğitimin yanında araştırma ve araştırdığı konularla birlikte onları ürüne dönüştüren bir üniversite.” diyerek sözlerine başladı.

Doç. Dr. Mustafa Kurt; “Üniversitenin büyüklüğü sayısal değil, fiziksel hiç değil. Üniversitenin büyüklüğü her zaman ürettiği bilim ve dolayısıyla ürettiği makalelerle ölçülür. 2017 yılı içerisinde üniversitemizde, iletişim fakültesi fakülteler arasında üçüncü sırada.Bilimsel üretim açısından son 2 yılda büyük yol katettiler. Bu büyük bir başarı. Üniversitemiz 2017 yılında 792 tane makale üretti. Rakam olarak 1000’nin altında ama şöyle bir ilişkisel açıklama yapmak istiyorum; Kıbrıs’ta şu an faal 16 tane üniversite var. Bu 16 üniversitenin ürettiği makale kadardır bu. 16 üniversite 796 makale üretirken, Yakın Doğu Üniversitesi tek başına 796 makale üretti” dedi. Doç. Kurt öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Mezun dönem arkadaşları adına ise İeltişim Fakültesi Birincisi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü mezunu Zeynep Alkan, yabancı öğrenciler adına ise Vongai Mbayimayi bir konuşma gerçekleştirdi. Zeynep Alkan aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte iletişim yemini etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Kurt tarafından dereceye giren öğrencilere madalya ve diploma takdimi gerçekleştirildi. Daha sonra sırasıyla mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi ve tören geleneksel kep atma merasimi ile son buldu.