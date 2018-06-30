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YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü dopdolu  bir akademik döneme imza attı  

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YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü dopdolu  bir akademik döneme imza attı 
YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü dopdolu  bir akademik döneme imza attı  

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölümü 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde paneller, söyleşiler, atölyeler ve gösterimler ile, dolu dolu bir dönem daha geçirdi.
Doç. Dr. Fevzi Kasap başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. Doç. Dr Sinem Dursun Kasımoğu, Yrd. Doç. Dr. İzlem Kanlı, Yrd. Doç. Dr. Pelin Agocuk, Öğr. Gör. Emrah Öztürk, Öğr. Gör. Ayhan Dolunay ve Öğr. Gör. Zeyde Yalıner Örek’ten oluşan bölüm, akademik ve uygulamalı bir çok başarılı çalışma ve etkinliğe imza attı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi içerisinde, bölüm ve diğer bölümlerden öğrencilerinin de yoğun katkı ve katılım göstermiş olduğu, seminerler, atölye çalışmaları, gösterimler; ayrıca, akademik kadro tarafından, bilimsel yayınlar yapıldığı kaydedildi. Doç. Dr. Kasap, bilimsel ve sosyal anlamda önemli etkinliklerin planlandığı ilgili dönem içerisinde; oldukça başarılı sonuçların alındığını ifade etti.

Organize Edilen Konferans, Panel, Söyleşi ve Gösterimler
Medya ve Sinema Sempozyumu , Basın Özgürlüğü Konferansı , Dünya Şiir Günü: Feriha Altıok Söyleşisi Vasfi Çiftçioğlu Film Gösterimi, Kıbrıs Temalı Film Afişleri Sergisi, Sözün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli Kıbrıs Gösterimi ve Sergisi, RTS Dönem Sonu Gösterimi: Öğrenci projelerinden oluşan; kısa film, belgesel ve kamu spotları fakülte genelinde eğitim veren diğer bölümlerle ortak bir gösterim ile seyirci ile buluşturuldu.
Bunların yanı sıra, ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan ve yayına kabul alınan akademik makaleler  yer aldı. Akademik dergilerde hakemlik yapıldı. Yine dönem içersinde bir çok teknik gezi ve sosyal sorumluluk projeleri ile Radyo Tv sinema bölümü organizasyonlara imza attı.Doç. Dr. Fevzi Kasap; "Yeni Dönemde de Projelerle, Çalışmalarımıza Hız Kesmeden Devam Edeceğiz"

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kasap ve Bölüm Öğretim Elemanları; Üniversitelerinin tüm birimleri gibi, YDÜ Rektörlüğü ve YDÜ İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın kıymetli destekleri doğrultusunda; dopdolu geçen bir akademik dönemin ardından, yeni dönemde de, yeni ve yine gerek bilim dünyasına, gerekse Kıbrıs Türk Toplumu’na katkı sağlama hedefindeki projelerle, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade ettiler.

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