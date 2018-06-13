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YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Yine Farklı Bir Etkinliğe İmza Attı...

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Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü öğrencileri Özerlat kuru kahve imalathanesine ziyarette bulundular. 
YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Yine Farklı Bir Etkinliğe İmza Attı...

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy, kahvenin doğal bir peeling yöntemi olarak kullanıldığını uygulamalı olarak öğrencilere sunduklarını belirterek, etkinliğin yerinde uygulanmasından dolayı Özerlat kuru kahve direktörü Derviş Özerlat’a teşekkür etti.  

Etkinlikte öğrenciler kahvenin nasıl işlendiği ile ilgili bilgileri almalarının yanısıra, kahvenin doğal bir peeling yöntemi olarak kullanıldığını uygulamalı bir şekilde görme ve uygulama imkanı bulduklar. 

Kahvenin Cilde Faydaları Saymakla Bitmiyor    
Aksoy, Yapılan araştırmalarda kahvenin cildi, fazla güneş ışığına bağlı olarak meydana gelen erken yaşlanmadan koruduğunu, kahvede bulunan polifenollerin cilt lekelerindeki hiperpigmentasyonun azalmasına katkı sağladığını,  kahve peelinginin ölü deri hücrelerden kurtarıp cildi yenilediğini ve bunlarla birlikte kafeinin ciltteki fazla nemi alarak pürüzsüz ve daha sıkı görünmesini sağlayıp yüzdeki şişlikleri azalttığını söyledi. 

Aksoy; “Türk Kahvesini Peeling Aracı Olarak Kullanıp Yüz Soyma İşlemi Yapabilirsiniz”
Ayrıca Aksoy, yıllardır severek içtiğimiz ata mirasımız olan ve faydaları bitkisel sağlık uzmanları tarafından defalarca belirtilen Türk kahvesini peeling aracı olarak kullanıp yüz soyma işlemi yapılabileceğinin altını çizdi.

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