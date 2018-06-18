YDÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene; Yakın Doğu Üniversitesi Mütevveli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisliği Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu ve Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunması ile başlayan tören yeni mezunlar için kısa bir video gösterimi ile devam etti.

Prof. Dr. Gökçekuş; “Önümüzde Daha Çok, Yeni Açılacak Bölüm, Yayınlanacak Makale Ve Düzenlenecek Uluslararası Konferans Var.”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş; “22 yıl kesintisiz hizmet verdiğim Yakın Doğu Üniversitesi’ne 4 yıllık bir aradan sonra dönmüş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ve şu anda göreve başladığım 1992 yılı mart ayının ilk günlerinde olduğu gibi aynı heyecanı hissettiğimi belirtmek isterim. İkinci bahar olarak nitelendirebileceğim bu yeni dönemin ilk 6 ayı içerisinde bildiğiniz gibi Çevre Mühendisliği bölümünü ardından da İnşaat ve Çevre Mühendisliği fakültemizin sizlerin gayretleriyle ve katkılarıyla birlikte hayata geçirdik.” dedi.

Prof. Dr. Gökçekuş; “Önümüzde daha çok yeni açılacak bölüm, yayınlanacak makale ve düzenlenecek uluslararası konferans var. Kısaca hatırlamak gerekirse bir çoğumuzun bildiği gibi İnşaat Mühendisliği bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde ilk kurulan bölümlerden biridir. 1992/1993 eğitim-öğretim yılında sadece 38 öğrenci ile ingilizce dilde lisans eğitimi vermeye başladığımız inşaat mühendisliği bölümüne ek olarak mayıs 2013 tarihinden itibaren Türkçe lisans programına da öğrenci almaya başladık. 2017/2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle bugün 33 ülkeden 1287 öğrenciye hem ingilizce hemde türkçe dilde inşaat mühendisliği lisans bölümleriyle hizmet vermekteyiz ve mevcut haliyle de Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde en fazla uluslararası öğrenci nüfusuna sahip fakültelerden birisiyiz inşallah birincisiyiz de diyeceğiz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Gökçekuş; “Bu Diploma İle Hayatınıza Bir Meşale Yakıyorsunuz.”

Prof. Gökçekuş; “Şu ana kadar vermiş olduğumuz 3300 civarında mezunumuz dünyanın dört bir tarafında kısa süreler içerisinde önemli ve çok saygın işyerlerinde çalışma olanağı bulmuştur. Bunun yanında bir çok mezunumuzun böylesi önemli ve saygın kurumların yönetsel kadrolarında en üst seviyelere ulaşmış olmaları bizler adına bir sevinç ve gurur kaynağı olmaktadır. Bu gururun eksilmemesi için öğrenci odaklı verdiğimiz yüksek kaliteli eğitim, tüm fakülte mensupları ile bir aile sıcaklığında bundan böyle de sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin bu seviyeye gelmesinde siz anne babaların bazende aile fertlerinin rolü çok büyüktür. Bugün burada evlatlarınızın başarılarıyla duyduğunuz gurur emeklerinizin bir meyvesidir. Yakın Doğu Üniversitesi ailesi olarak onların hayatlarına dokunacak emekler vermiş olmaktan bizlerde en az sizler kadar mutluyuz. Sevgili öğrencilerimiz; bu diploma ile hayatınıza bir meşale yakıyorsunuz. Bir bilim ve teknoloji meşalesi. Ömür boyu taşıyacağınız bu meşale bütün teknik ve sosyal başarılarınızda sizin temel yol göstericiniz olacaktır. Meşaleniz hiç sönmesin, sizi daima daha parlak geleceklere taşısın. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

Yağcıoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Yakın Tarihte İmzalanan E-Alanlar İşbirliği Protokolü İle Yapacağımız Meslek İçi Eğitimleri Ve Çalışmaları Artarak Devam Edecek.”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisliği Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ise; “Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de üniversite mezunu olmak ve insanlığın en eski ve saygın mesleğine sahip olmak toplumlarda önemli bir özellik ve ayrıcalıktır. Bugün yeni mezun olmuş meslektaşlarım; inşaat mühendisliği mesleğinin birinci temel özelliğinin dürüstlük olduğunu, size verilen ilgi ve sorumlulukların bu bilinçle toplum adına faydalı olacak şekilde kullanmanız gerektiği gerçeğini asla unutmayınız. Bir ülke ancak bilimi doğru kullanan mühendislerin gayretleriyle medeniyet seviyesine yükseltebilir. Mesleğinizde bilginin yanı sıra tecrübe de çok önemlidir. Karşılaşacağınız sıkıntılar ve zorlukların aşılmasında bazen bilgi, bazen tecrübe ön plana çıkacaktır. Dolayısıyla sizlerin bu bilinçle hareket etmenizi ve çevrenizdeki tecrübeli meslektaşlarınızla yakın ilişkilerinizin olmasını tavsiye ederim.” diye konuştu.

Yağcıoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi yakın tarihte imzalanan E-Alanlar İşbirliği protokolü kapsamında çağdaş ve daha kaliteli mühendis yetiştirme hedefimizin yanı sıra genç meslektaşlarımızın bilgi ve birikimini yükseltmeye yönelik yapacağımız meslek içi eğitimleri ve çalışmaları artarak devam edeceğini, ayrıca yapılan protokolde duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek isterim. Mezuniyetlerimizin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen bizlere de her zaman, her konuda yardımcı olan; yol göstericilik yapan, toplumumuzun gelişiminde tartışılmaz katkı sağlayan ve beni buraya davet etme nezaketi gösteren başta Prof.Dr.Hüseyin Gökçekuş hocam olmak üzere tüm akademisyenlerimize teşekkür eder mezun olan tüm meslektaşlarıma mesleki hayatlarında birlik ve beraberlik içerisinde başarılı, huzurlu ve sağlık dolu uzun yıllar dileyip hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yağcıoğlu’nun ardından konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kocaoğlu ise; "İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel’in öngörüleriyle Yakın Doğu Üniversitesi’nin 19. Fakültesi olarak yerini almıştır. İnşaat sektörü ve çevreyle ilgili konuların ülkelerin medeniyet seviyelerine ve ekonomilerine katkıları göz önünde bulundurulduğunda bu kararın ne kadar doğru olduğu tartışmasızdır. Ben bu vesileyle İnşaat ve Çevre Mühendisliği fakültesinin yeni ismiyle bu ilk mezuniyet üzerine hoşgeldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum.” dedi.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Her Geçen Gün Artacak Deneyim Ve Bilgi Birikiminizle Kendi Alanınızda Aranan Birer Mühendis Olacağınıza Yürekten İnanıyoruz.”

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesi’nin son yıllarda ivme kazanan ve Kıbrıs’ta 1. Türkiye üniversiteleri arasında 3. Sıraya yerleşmesini sağlayan ve kısa süre içinde güçlü akademik kadrolarımızın çabalarıyla dünyada ilk 5 üniversiteler içerisinde olacağını öngördüğümüz akademik faaliyetlerimizin yanında, topluma sosyal açılardan da katkı sağlayabilmek üniversitemizin temel prensiplerindendir. İnanıyorum ki Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği akademik kadroları mezunları ve öğrencileri KKTC İnşaat Mühendisleri Odası başta olmak üzere bu konudaki paydaşları ile de işbirliği yaparak güzel ülkemizin hem alt hem de üst yapı sorunlarına en uygun çözümleriş bulacaklardır.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kocaoğlu; “Her geçen gün artacak deneyim ve bilgi birikiminizle kendi alanınızda aranan birer mühendis olacağınıza yürekten inanıyoruz. Sizlerin başarıları bizlerin gururu olacaktır. Önümüzdeki bu uzun süreçte Yakın Doğu Üniversitesi akademik personeli sizlere ihtiyacınız olduğu her an destek ve yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Bu vesileyle şahsım ve tüm akademik personeli adına mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızda sizlere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yolunuz açık olsun.” diyerek sözlerini noktaladı.

Tören'de, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisliği Genel Başkanı Seran Aysal'ın kutlama mesajı okundu.Aysal mesajında ; “Yeni mezun olmuş mühendis meslektaşlarımı ve ailelerini tebrik eder, mesleklerini meslek etiğine uygun, bilim ışığında ve mühendislik ilkelerine bağlı olarak yürütmelerini temenni ederim.

Meslektaşlarımıza meslek icra tmeye başlamadan önce ilk işinizin meslek odamıza kayıtlı olmak ve meslek örgütüne katılmak olduğunu hatırlatırım. Bundan sonraki özel mesleki hayatınızın başarılarla dolu geçmesini ve hedeflerinize ulaşmanızı dilerim. Bilinmelidir ki meslek örgütlerimizin kapısı hepinize sonuna kadar açıktır.” dedi. Ardından fakülte birincisi Baran Mohammed’in birr konuşma gerçekleştirdi. Mezuniyet töreni daha sonra, Yakın Doğu Üniversitesi Halk Dansları Topluluk Gösterisi, Filinstin Dans Grubu Halk Dansları Gösterisi, Pakistan Halk Dansları gösterisi ve müzikal performansla devam etti. Mezun öğrencilere diploma takdimi ise Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel tarafından dereceye girenlere madalya ve diploma takdimiyle başladı. Tören, öğrencilerin sırasıyla diplomalarını alması ve keplerini fırlatmasıyla sona erdi.