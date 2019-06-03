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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

YDÜ kadınlarından tarihi şampiyonluk

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KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyonluk maçı dün (2 Haziran Pazar) Mağusa’da oynandı.
YDÜ kadınlarından tarihi şampiyonluk

Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Süper Ligi final serisinde karşı karşıya gelen Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları finale yakışan bir mücadele sergilediler. Seride 1-0 öne geçen YDÜ’ye ikinci maçta UKÜ geçit vermedi ve durumu eşitlemişti. Şampiyonun belli olacağı final serisindeki üçüncü ve son maç dün öğlen Mağusa’da oyandı. Başabaş mücadelenin izlendiği ve her iki takımın da karşılıklı öne geçtiği mücadelenin ilk devresi 14-14 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrenin yarısına kadar UKÜ üstünlüğünde geçen mücadelede YDÜ skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra rakibine başka şans vermedi. Maç sonuna kadar bu üstünlüğünü sürdüren YDÜ kadınları rakibini 33-27’lik skorla mağlup etti ve sezonun şampiyonluğuna imza attı.

Lig klasmanındaki 6 maçı da kaybeden ancak daha sonra oynadığı final ön eleme iki maçını da kazanıp finale kalan YDÜ kadınları tarihi bir şampiyonluğa imza attı.

YDÜ takımının en skorer oyuncusu 10 sayı atan Aysu olurken ikinci yarıda kaleye geçen Özlem kritik kurtarışları ile şampiyonluğun gelmesine önemli katkı sağladı.

Karşılaşma sonunda düzenlenen törende ikinci UKÜ ve şampiyon YDÜ’ye kupa ve ödüllerini Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan takdim etti.

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